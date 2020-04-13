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    HaberlerOyun Haberleri Steam'da ücretsiz oyunları takip edebileceğiniz sayfa!
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    13.04.2020 - 09:15 |

    Steam'da ücretsiz oyunları takip edebileceğiniz sayfa!

    Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam, bazı zamanlarda düzenlediği kampanyalar eşliğinde, kullanıcılarına ücretsiz oyun dağıtıyor. Dünyanın en büyük oyun kütüphanelerinden biri olan Steam'de ücretsiz olan tüm oyunları görebileceğiniz bir sayfa var; SteamDB!

    Steam'da ücretsiz oyunları takip edebileceğiniz sayfa!

    Dünyanın en büyük oyun kütüphanelerinden biri olan Steam'de, her gün ortaya çıkan üğcretsiz oyunları kaçırmak istemiyorsanız SteamDB isimli siteyi takip edebilirsiniz. Bu site, Steam üzerinde ücretsiz olan ve ücretsiz olması planlanan tüm oyunları size gösteriyor.

    SteamDB'ye göre şu an üç farklı oyun ücretsiz durumda kullanıcılara sunuldu. Bu oyunlar; ravity Wars Limites Free Promotional Package, Transpose Limited Free Promotional Package ve Arcade Moonlander Limited Free Promotional Packege.

    SteamDB'ye göre ilerleyen günlerde Total War Shogun 2 ücretsiz olacak. Bu durumda ilgili kesin çok net bir bilgi veren SteamDB'ye göre 15 gün sonra tamamen ücretsiz olacak. Total War serisinin bir diğer sevilen oyunu ise Warhammer 2, 4 gün boyunca ücretsiz olacak.

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