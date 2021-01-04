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    04.01.2021 - 15:46 |

    Valorant Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

    Moba oyun dünyasında yaptığı çalışma ve yenilikler ile adını duyurmayı başaran ve League of Legends oyunu ile adından söz ettiren Riot Games, FPS oyun severler için Valorant oyununu 2019 yılında piyasaya sürmüştür. Valorant oyunu için sistem gereksinimleri de oyuncular tarafından merak edilen konudur. Valorant sistem gereksinimleri bilgilerini sizler için derledik.

    Valorant Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

    Diğer FPS oyunlarına göre oldukça daha az sistem gereksinimine ihtiyaç duyan Valorant, özellikle taktiksel anlamda oynanabilir olması ile birlikte heyecanı ikiye katlıyor. Riot Games’in geliştirdiği oyunun clienti League of Legends ve TFT oyun clientleri üzerinden indirilmekte ve ortalama 9 GB boyuta sahip olmaktadır.

     GB Olarak Boyutu ve Özellikleri

     Farklı şampiyon ve her şampiyonun kendi yeteneklerinin yer almış olduğu FPS Valorant oyununda, insanların merak ettikleri konulardan birisi de oyunun boyut ve sistem gereksinimleri olmaktadır. En düşük Valorant sistem gereksinimleri şu şekilde sıralanıyor:

     - İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 (64 Bit)

     - İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD A8- 7650K

     - Bellek: 4 GB RAM

     - Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT730 / AMD Radeon R5 240

     - Depolama: 8 GB

     - DirectX11

     Valorant önerilen sistem gereksinimleri şu şekildedir:

     - İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 (64 Bit)

     - İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

     - Bellek: 4 GB RAM

     - Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon R9 380

     - Depolama: 8 GB

     - Directx11

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