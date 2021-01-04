Valorant Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

Diğer FPS oyunlarına göre oldukça daha az sistem gereksinimine ihtiyaç duyan Valorant, özellikle taktiksel anlamda oynanabilir olması ile birlikte heyecanı ikiye katlıyor. Riot Games’in geliştirdiği oyunun clienti League of Legends ve TFT oyun clientleri üzerinden indirilmekte ve ortalama 9 GB boyuta sahip olmaktadır.

GB Olarak Boyutu ve Özellikleri

Farklı şampiyon ve her şampiyonun kendi yeteneklerinin yer almış olduğu FPS Valorant oyununda, insanların merak ettikleri konulardan birisi de oyunun boyut ve sistem gereksinimleri olmaktadır. En düşük Valorant sistem gereksinimleri şu şekilde sıralanıyor:

- İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 (64 Bit)

- İşlemci: Intel Core i3-4150 / AMD A8- 7650K

- Bellek: 4 GB RAM

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT730 / AMD Radeon R5 240

- Depolama: 8 GB

- DirectX11

Valorant önerilen sistem gereksinimleri şu şekildedir:

- İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 (64 Bit)

- İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

- Bellek: 4 GB RAM

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon R9 380

- Depolama: 8 GB

- Directx11