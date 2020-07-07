BİST118.4850.00EURO7.770.07USD6.860.06ALTIN393.49-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri Xbox Series X oyunları ne zaman tanıtılacak?
    ABONE OL
    07.07.2020 - 08:59 |

    Xbox Series X oyunları ne zaman tanıtılacak?

    Microsoft'un tanıttığı ve kağıt üstünde en güçlü konsol olarak lanse edilen Xbox Series X oyunlarının tanıtılacağı tarih belli oldu!

    Xbox Series X oyunları ne zaman tanıtılacak?

    Uzun zamandır beklenen oyun konsollarından biri olan Xbox Series X'in oyunlarının tanıtılacağı tarih belli oldu. Microsoft, Xbox'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 23 Temmuz'da Türkiye saati ile 19:00'da Twitter, Facebook, YouTube ve Twitch üstünden yapacağı canlı yayınla Xbox Series X oyunlarını tanıtacağını açıkladı.

    Etkinlikte tanıtılacak oyunlar, Xbox Series X ile birlikte piyasaya sunulacak oyunlar. Yani konsol piyasaya çıktığında uzun zaman dilimi boyunca bu oyunların çıkmasını beklemeyeceğiz. Aynı zamanda etkinlikte, bu oyunların oynanışlarına ait görüntüler de göreceğiz. Tabi ne kadar olacağını şu an için bilemiyoruz. Etkinliğin sunuculuğunu ise oyun dünyasının tanınmış isimlerinden Geoff Keighley üstlenecek.

    Magazin Haberleri Bülteni (7 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Kurban Bayramı öncesi korkutan haber! 1 milyon kişi risk altında...

    Son dakika: Kurban Bayramı öncesi korkutan haber! 1 milyon kişi risk altında...

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    7 Temmuz Bim aktüel kataloğu! Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?

    7 Temmuz Bim aktüel kataloğu! Bu hafta Bim aktüel kataloğunda neler var?

    Sıradaki Haber