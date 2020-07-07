Xbox Series X oyunları ne zaman tanıtılacak?

Uzun zamandır beklenen oyun konsollarından biri olan Xbox Series X'in oyunlarının tanıtılacağı tarih belli oldu. Microsoft, Xbox'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 23 Temmuz'da Türkiye saati ile 19:00'da Twitter, Facebook, YouTube ve Twitch üstünden yapacağı canlı yayınla Xbox Series X oyunlarını tanıtacağını açıkladı.

Etkinlikte tanıtılacak oyunlar, Xbox Series X ile birlikte piyasaya sunulacak oyunlar. Yani konsol piyasaya çıktığında uzun zaman dilimi boyunca bu oyunların çıkmasını beklemeyeceğiz. Aynı zamanda etkinlikte, bu oyunların oynanışlarına ait görüntüler de göreceğiz. Tabi ne kadar olacağını şu an için bilemiyoruz. Etkinliğin sunuculuğunu ise oyun dünyasının tanınmış isimlerinden Geoff Keighley üstlenecek.