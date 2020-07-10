BİST113.222-2.22EURO7.74-0.02USD6.860.08ALTIN398.940.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Atatürk Üniversitesi Türkiye için uzayı gözleyecek
    ABONE OL
    10.07.2020 - 15:27 |

    Atatürk Üniversitesi Türkiye için uzayı gözleyecek

    Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite bünyesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi'nin sadece uzay bilimlerinde değil uzay teknolojileri ve atmosfer bilimlerinde de büyük atılımlar yapılmasına fırsat sağlayacağını bildirdi.

    Atatürk Üniversitesi Türkiye için uzayı gözleyecek

    Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Proje Yürütücüsü Cahit Yeşilyaprak, Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği Avrupa Araştırma Altyapıları Strateji Forumu bünyesindeki Stratejik Çalışma Grubu'na seçildi.

    Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, astronomi, astrofizik ve astroparçacık alanlarında Türkiye'yi Atatürk Üniversitesinin temsil edecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Yeşilyaprak'ı tebrik etti.

    DAG'ın ulusal çaplı bir Ar-Ge altyapısı olduğunu ve devlet imkanlarıyla hayata geçirildiğini bildiren Çomaklı, "Bu kapsamda en büyük pay Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza aittir. Mali, idari, ekipman ve altyapısal olarak üniversitemize gereken desteği kesintisiz şekilde vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Çomaklı, bölge ve il için son derece önemli olan DAG'ın yan üniteleri olarak kurulması planlanan Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı ve Ayna Kaplama Sistemi'nin, özellikle büyük çaplı optik sistemlere ve uzay teknolojilerine hizmet vereceğini bildirdi.

    Çomaklı, şunları kaydetti:

    "DAG'ın gerek sahip olduğu özellikler ve teknolojiler gerek getirdiği yenilikler ve farklılıklar gerekse de konumu itibarıyla sadece uzay bilimlerinde değil uzay teknolojileri ve atmosfer bilimlerinde de büyük atılımlar yapılmasına fırsat sağlayacağına inanıyorum. DAG, uzay bilimleri ile farklı disiplinlerle yürütülen projeler kapsamında çalışan ve aynı zamanda akademik kariyer yaparak uzmanlaşan yetişmiş insan gücüne de katkı sağlayacaktır."

    Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15 Temmuz Şehidinin ismi Üsküdar’da camide yaşatılacak!

    15 Temmuz Şehidinin ismi Üsküdar’da camide yaşatılacak!

    İşte en ucuz sıfır otomobiller!

    İşte en ucuz sıfır otomobiller!

    Sokak düğününe polis baskını

    Sokak düğününe polis baskını

    En anlamlı cuma mesajları... Resimli, en güzel, uzun-kısa cuma mesajları...

    En anlamlı cuma mesajları... Resimli, en güzel, uzun-kısa cuma mesajları...

    Sıradaki Haber