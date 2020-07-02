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    HaberlerPopuler Bilim Haberleri NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını yeniden erteledi
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    02.07.2020 - 17:51 |

    NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını yeniden erteledi

    NASA, Mars'a göndermeyi planladığı gezginci keşif aracı Perseverance'ın uzaya fırlatılmasını yeniden erteledi.

    NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını yeniden erteledi

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışın "fırlatma sistemlerindeki bir arızanın giderilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle 30 Temmuz veya sonrasına ertelendiği" belirtildi.

    Açıklamada, arızanın ateşsiz fırlatma testi sırasında bir sıvı oksijen sensör göstergesinin nominal değerlerin üzerine çıkmasından kaynaklandığı, fırlatış ekibinin durumu incelemek üzere zamana ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

    Keşif helikopterini de Mars'a götürecek

    Gezginci keşif aracının, 30 Temmuz ile 15 Ağustos arasındaki uygun tarihte, Atlas 5 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.

    Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi.

    Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracına benzer tasarıma sahip aracın, Kızıl Gezegen'in Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

    Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürecek.

    Perseverance'ın 17 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışı, farklı arızalar nedeniyle önce 20 Temmuz'a, ardından 22 Temmuz'a ertelenmişti.

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