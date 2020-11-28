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    HaberlerTeknoloji Haberleri Samsung geleceğin katlanabilir telefonlarını duyurdu
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    28.11.2020 - 11:33 |

    Samsung geleceğin katlanabilir telefonlarını duyurdu

    Samsung, yayınladığı içi çizimle gelecekte piyasaya süreceği 3 kez katlanan telefonun nasıl görüneceğine dair fikir verdi.

    Samsung geleceğin katlanabilir telefonlarını duyurdu

    Güney Kore menşeili firma, birkaç yıldır Samsung Display departmanı içinde katlanabilir ekranlar için çalışmalar yapıyordu. Ancak katlanabilir ekran sektöründe rekabetin artmasıyla firmanın planlarında birtakım değişiklikler yapılması mümkün.

    Samsung yetkilileri, geçmişte de yuvarlanarak açılıp kapanan ekranlarla ilgili açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaların gerçekleşmeye yakın olduğu da bir diğer çizim ile ortaya çıktı. Şekil itibariyle çubuğa benzeyen ancak içinden yuvarlanarak ekran çıkartılan bir tablet de yayınlanan çizimler arasında yerini aldı.
    Samsung’un çizimlerini yayınladığı ürünlerinin 2021’in sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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