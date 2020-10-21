Santigrat İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (°) Santigrat İşareti Yapımı

Farklı yöntemler ile santigrat simgesini klavyeden yazmak mümkündür. En sık kullanılan yöntem ise kısa yol üzerinden yapılan işlemlerdir.



Bilgisayar klavyesi ile (°) Santigrat İşareti Yapımı



Buzun erime noktası 0 suyun donma noktası ise 100 olmaktadır. Santigrat sıcaklık ölçmede kullanılan bir terimdir. Bu nedenle bilgisayarlarda sık sık kullanılır. Klavye üzerinde bulunmayan santigrat simgesini ekleyebilmek için Alt tuşu kullanılmalıdır. Alt + 0176 kombinasyonu ile santigrat simgesi yapılabilir. Fakat bu işlemi uygularken yalnızca Num Lock ile çalışan rakamlar ile yapılmalıdır.



Santigrat simgesini yapmak için başka yolları da deneyebilirsiniz. Santigrat simgesini yapmak için şu adımlar takip edilmelidir:



- Word sayfasında ekle, simge kısmına giriş yapılmalıdır.

- Diğer simgeler bölümü seçilmelidir.

- Daha sonra yazı tipi üzerinden menü kullanılmalıdır.



Bu yollar ile santigrat derecesi yapabilir ve istediğiniz alanda kullanabilirsiniz.



Word uygulamasında sıcaklık ve ölçümler ile ilgi bir yazı esnasında santigrat simgesi gerekebilir. Klavyede bu simgeyi gösteren bir tuş bulunmamaktadır. Burada santigrat simgesini oluşturabilmek için ALT + 0176 klavyenin kısa yolunu da deneyebilirsiniz.



Bu yollar yardımı ile santigrat derecesinin simgesini bazı tuşlar ile oluşturabilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden kopyala yapıştır da yapabilirsiniz.