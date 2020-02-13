Siber güvenlikle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Çoğu insan siber tehditlerin farkında olmanın siber korsanların karşısında sağlam bir şekilde durmak için yeterli olabileceğine inanıyor. Oysa doğru bilinen yanlışlar yenilenen tehditler karşısında savunmasız bırakıyor.

Güçlü şifre korunmak için yeterli

Basit şifreler yerine güçlü kombinasyonlardan oluşan şifrelerle korunmak gerekiyor. Bununla birlikte aE3!4*? şeklindeki bir şifrenin güçlü olması kötü niyetli kişilerin eline geçmeyeceği anlamına gelmiyor. Güçlü şifrenin yanı sıra farklı önlemler de almalı, şifreyi sıklıkla değiştirmelisiniz.

E-posta hesabının çalınması önemsiz

E-posta adresini çok sık kullanmayan kişilerin “e-posta çalınsa ne olacak ki” şeklindeki düşüncesinin büyük bir yanılgı olduğunu gösteren örnekler 2019’un son çeyreğinde karşımıza çıkmıştı. Çalınan e-posta hesabı, başka hesapların da ele geçirilmesi veya banka hesabının ele geçirilmesine neden olabiliyor.

Güvenli olmayan sitelere girmiyorum

Siber saldırganların yöntemlerinin en yaygın olanlarından biri olan oltalama yöntemi hakkında bilgili olabilir, gönderilen linkleri tıklama yanılgısına düşmeyeceğinize emin olabilirsiniz. Dijital dünyadayken bu durum her zaman mümkün olmayabiliyor. Ansızın yanılgıya düşerek emin olmadığınız bağlantı veya reklamlara tıklamanız mümkün. Üstelik saldırganlar bankaları veya kurumsal işletmeleri taklit eden sosyal medya reklamlarıyla tuzak kurabiliyor.

Ben hack’lenmem

Siber saldırı türleri sürekli gelişiyor, zararlı yazılımlar yaygınlaşıyor. Siber korsanlar farklı taktiklerle dönüşü olmayan zararlar vermeye devam ederken, doğruluğuna emin olduğunuz korunma yöntemleri güncelliğini kaybedebilir. Saygın güvenlik kaynaklarını, medyaya yansıyan gelişmeleri takip ederek siz de güncel kalmalısınız. Aksi halde kişisel bilgilerinizi ve kendinizi korumanız mümkün olmayacaktır.

Virüs bulaşsa bilirdim

Fidye yazılımı aracılığıyla yapılan siber saldırılar belirti verirken diğer saldırı türlerinde etkileri fark etmek kolay olmayabiliyor. Güvenilir kaynaktan kapsamlı özelliklere sahip siber güvenlik yazılımı indirerek cihazınızı ve dolayısıyla kişisel bilgilerinizi koruyabilirsiniz. Süresi dolmuş güvenlik yazılımlarını yenilemeyi de unutmayın.