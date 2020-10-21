Slash İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle / \ Ters Slash İşareti Yapımı

Slash (/) işaretinin direk olarak klavye üzerinde bir simgesi vardır. Klavyenin sağ tarafındaki rakamların hemen üst bölümünde slash işaretinin bir kısa yol tuşu bulunuyor. Normal slash (/) simgesi bu şekilde istenilen alanda rahatlıkla kullanılabilir.



Bilgisayar Klavyesi İle / \ Ters Slash İşareti Yapımı



Bilgisayar klavyesi üzerinden slash işaretini yapmak için klavyenin sağ tarafında bulunun rakamların hemen üst tarafında bu simgesin kısa yol tuşu bulunuyor. Bu tuşu kullanarak slash (/) simgesini yapabilirsiniz.



Ters slash (\) simgesinin klavye üzerinde direk olarak bir kısa yol tuşu bulunmuyor. Bu yüzden birden fazla tuşun aynı anda kullanılması ile ortaya çıkarılabiliyor. Ters slash (\) işaretini yapmak için boşluk tuşunun sağında bulunun alt gr tuşu ile soru işareti tuşu birlikte kullanılır.



Bu tuş kombinasyonunu kullanmak istemiyorsanız ve ya klavyeniz buna uygun değilse bu alandan kopyalayarak da dilediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bu seçeneklerin yanı sıra aynı zamanda bilgisayar sistemindeki karakter eşlem tablosunda da kullanmak istediğiniz tüm karakterleri bulabilirsiniz. Karakter eşlem tablosuna ulaşmak için başlat çubuğundaki arama bölümüne karakter eşlem yazmanız yeterlidir.