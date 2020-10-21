Slash İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle / \ Ters Slash İşareti Yapımı
Slash işareti birçok metin belgesinde tarih bölümlerinde ve matematiksel metinlerde sık sık kullanılıyor. Ayrıca web üzerinde de sık sık kullanılan bir simgedir. Slash (/) işaretinin yapımı konusunda da birçok soru gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sorulara net bir şekilde yanıt vermek ve sizin bu simgeye daha kolay erişim sağlamanız için detaylı bilgileri derledik.
Slash (/) işaretinin direk olarak klavye üzerinde bir simgesi vardır. Klavyenin sağ tarafındaki rakamların hemen üst bölümünde slash işaretinin bir kısa yol tuşu bulunuyor. Normal slash (/) simgesi bu şekilde istenilen alanda rahatlıkla kullanılabilir.
Bilgisayar Klavyesi İle / \ Ters Slash İşareti Yapımı
Bilgisayar klavyesi üzerinden slash işaretini yapmak için klavyenin sağ tarafında bulunun rakamların hemen üst tarafında bu simgesin kısa yol tuşu bulunuyor. Bu tuşu kullanarak slash (/) simgesini yapabilirsiniz.
Ters slash (\) simgesinin klavye üzerinde direk olarak bir kısa yol tuşu bulunmuyor. Bu yüzden birden fazla tuşun aynı anda kullanılması ile ortaya çıkarılabiliyor. Ters slash (\) işaretini yapmak için boşluk tuşunun sağında bulunun alt gr tuşu ile soru işareti tuşu birlikte kullanılır.
Bu tuş kombinasyonunu kullanmak istemiyorsanız ve ya klavyeniz buna uygun değilse bu alandan kopyalayarak da dilediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bu seçeneklerin yanı sıra aynı zamanda bilgisayar sistemindeki karakter eşlem tablosunda da kullanmak istediğiniz tüm karakterleri bulabilirsiniz. Karakter eşlem tablosuna ulaşmak için başlat çubuğundaki arama bölümüne karakter eşlem yazmanız yeterlidir.