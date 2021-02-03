Günümüzde sosyal medya uygulamaları oldukça büyük ilgi görüyor. Instagram, Youtube, Twitter, Facebook uygulamaları arasında Clubhouse da eklendi. Peki Clubhouse nedir? Clubhouse davetiye nasıl alınır, nasıl yollanır? İşte clubhouse uygulaması hakkında...

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram’dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.

Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

CLUBHOUSE’A NASIL ÜYE OLUNUR?

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.

Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğunu belirtiliyor.

CLUBHOUSE DAVETİYESİ NASIL ALINIR, NASIL YOLLANIR?

Bireysel davetiye

Diğer sosyal medya platformları

Clubhouse üyesi arkadaşlar

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan Clubhouse'a bekleme listesine girmeden katılabilmek için uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davetiye almak şart.