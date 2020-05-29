Trump sosyal medya kararnamesini imzaladı, Twitter'dan ilk tepki geldi! Twitter kapatılıyor mu?

Minneapolis'te siyahi bir ABD vatandaşı olan George Flyod'un polis tarafından öldürülmesinin sokakta protesto edilmesi hakkında Twitter üstünden paylaşım yapan Trump, olayın ardından Twitter'ın engeline takıldı.

Twitter'ın sosyal medya kararnamesi imzalandıktan sonra ilk tepkisi olarak gösterilen yaptırımda Trump'ın paylaşımı, Twitter tarafından “Bu mesaj, şiddetin yüceltilmesine ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Ancak Twitter, bu mesaja erişimin kamuoyunun yararına olacağı düşüncesiyle erişimi kısıtlamıştır.” açıklaması ile kısıtlandırıldı.

Twitter'ın yaptığı açıklamanın devamında, “İnsanların; bu tweet’ten etkilenerek, şiddet eylemlerinde bulunmasını engellemek adına adım attık. Ancak tweet’i Twitter’da tutma kararı aldık. Bunun nedeni ise gündemdeki bir konuya kamuoyunun erişebilmesi önemli.” ifadeleri kullanıldı.

Şu an Trump'ın paylaştığı tweet, direkt olarak okunamıyor. Tweet'in belli bir kısmı okunurken, geri kalan kısmı için "daha fazlasını gör" seçeneğine tıklayarak erişilebiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump Twietter'da ne paylaşmıştı?

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba sabahı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "George Floyd'un anısına saygısızlık ediyorlar ve bunun olmasına izin vermeyeceğim. Sadece Vali Tim Walz ile konuştu ve ona Ordunun tamamen yanında olduğunu söyledi. Herhangi bir zorluk ve kontrolü ele alacağız, ancak yağma başladığında çekim başlar. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump Sosyal medya kararnamesine imzayı attı! Twitter kapatılacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen törende sosyal medyaya yeni düzenlemeler getiren kararnameye imza attı. İmza töreninde Trump, internet şirketlerinin; kullanıcıların paylaştığı içeriklerden sorumlu tutulmaları gerektiğini ve uygulanan sansürlerin platformların sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Trump, "Amerika tarihinde, ifade özgürlüğünün karşılaştığı en büyük tehlikelerden birisini yenmek için bugün buradayız." dedi.

Kararnameyi imzaladığı esnada Oval Ofis'teki bir gazetecinin "Twitter hesabınızı silecek misiniz?" şeklindeki sorusunu ise "Bu ülkede daha adil bir basın olsaydı bunu seve seve yapardım ancak basın adaletsiz olduğu için ben sosyal medya üzerinden birçok insana ulaşıyorum." şeklinde yanıtladı.

Trump: Elimde olda Twitter'ı da kapatırdım!

Twitter'ın bünyesinde bulunan "bilgiyi doğrula" seçeneğini "siyasi aktivizm" olarak adlandıran Trump, sosyal medya şirketlerinin tekelcilik yaptığını belirtti.

Trump imzalanan kararname hakkında, "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, şu an için Twitter'ın kapatılması gündemde değil. Zaten böylesine güçlü bir platformun fişini çekmek fazlasıyla olumsuz yorumlara de gebe olacaktır ve krizin çok daha büyümesine sebep olacaktır.