SpaceX ve Pentagon'dan ortak proje!

Güney Afrika asıllı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX Pentagon ile işbirliğine gitti. Yapılan anlaşmaya göre SpaceX, dünyanın herhangi bir yerine 1 saatten kısa bir süre içerisinde silah kargoları gönderebilecek bir roket inşa edecek.

Business Insider’da yer alan habere göre, söz konusu roketle birlikte silahlar, US C-17 Globemaster gibi hâlihazırda var olan hava araçlarından 15 kat daha hızlı bir şekilde teslim edilebilecek.

SpaceX geçtiğimiz dönemde ABD Uzay Kuvvetlleri ile ortak bir projeye imza atmış, ABD uzay Kuvvetleri'ne ait GPS uydusunu yörüngeye fırlatmıştı.

2019'un son aylarında ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da resmen kurulmuştu.