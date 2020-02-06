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    HaberlerTeknoloji Haberleri Spotify, ücretli abone sayısını açıkladı
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    06.02.2020 - 10:20 |

    Spotify, ücretli abone sayısını açıkladı

    Dünya müziklerine açılan kapı gibi görülen Spotify, hemen herkesin bilgisayarında veya telefonunda kendine yer ediniyor. Rakipleri Apple Music ve Amazon Music ile arasındaki mesafeyi giderek aşan Spotify, aynı şarkıları dinlemekten bıkanların imdadına yetişiyor.

    Spotify, ücretli abone sayısını açıkladı

    İsveçli şirketin açıklamasına göre premium abone sayısı 124 milyona ulaştı. Analistlere göre premium abone sayısı 2020’nin ilk çeyreğinde 126 milyon ila 131 milyon aralığında olacak. Peki, milyonların abone olduğu Spotify nasıl bir platform?

    Spotify’ye, Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarlardan ve Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan taşınabilir cihazlardan erişilebiliyor.

    Spotify nedir?

    Tüm dünyada çevrimiçi ve çevrimdışı müzik dinlemenin en kolay yolu olarak en çok kullanılan uygulamalar arasında bulunmayı başaran Spotify, tüm cihazlarla uyumlu bir platform olarak öne çıkıyor. Spotify, diğer müzik platformlarından farklı olarak arkadaşlarınızın ve Spotify'ın listelerine de erişmenize olanak tanıyor. Şarkıların çeşitli versiyonlarının yer aldığı bölümleri gezmek platformun eğlenceli yönlerini oluşturuyor. Güvendiğiniz ve şarkı paylaşımı yapmaktan hoşlandığınız arkadaşlarınızı Spotify'da takip ederek çalma listelerine ve takip ettiği sanatçılara ulaşabilirsiniz.

    Premium ücretleri ne kadar?

    Popüler müzik platformu Spotify, öğrenciler için 8.99 TL. Standart premium üyelik ise 17.99 TL. aile üyeliği ise 26.99 TL. Spotify hesabınızı çeşitli sebeplerden ötürü kapatmak istiyorsanız kolayca hesabınızı kapatabilirsiniz.

    Erdal Kaplanseren / Twitter: Kaplanseren

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