30 bin liralık Samsung Galaxy S20 Ultra satışa sunuldu!

Amiral gemisi akıllı telefon modellerinin minimum fiyatı 1000 dolar olarak açıklanırken, Türkiye'deki satış fiyatları ise 10-15 bin lira arasında değişiyor. Samsung Galaxy S20 Ultra'nın Türkiye'deki fiyatının 12 bin lira olarak açıklanmasından sonra şimdi de 30 bin liralık bir modeli ortaya çıktı. Peki, bu modelin diğerlerinden farkı ne?

Yeni modelin bu kadar yüksek fiyattan satılmasının tek nedeni özel tasarım olması. Yani 24 ayar altın kaplama olan yeni Samsung Galaxy S20 Ultra, Apple iPhone 11 Pro'nun özel tasarımı olan Caviar gibi bir model. Ayrı bir teknik özellikle gelmiyor, fakat tasarımda kullanılan malzemeler nedeniyle çok yüksek fiyata satılıyor.

Goldgenie, yeni Galaxy S20 modelleriyle birlikte piyasa üç farklı S20 modeli sunmuş oldu. 20 ayar altın kaplama S20'nin fiyatı 3,397 sterlin, S20 Plus'ın fiyatı 3,597 sterlin ve S20 Ultra'nın fiyatı ise 3,797 sterlin olarak açıklandı.