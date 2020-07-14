Huawei, 2020’nin ilk yarısında 68 milyar dolar gelir elde etti

HUAWEI'nin GSM operatörlerine hizmet sunan HUAWEI Carrier İş Birimi, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan HUAWEI Enterprise İş Birimi ile HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu sırasıyla; 22,5 milyar dolar (159,6 milyar yuan), 5,13 milyar dolar (36,3 milyar yuan) ve 31,9 milyar dolar (255,8 milyar yuan) gelir elde etti.

Tüm dünyada COVID-19 salgınının etkileri önemli ölçüde hissedilirken, bilgi ve iletişim teknolojileri virüsle mücadele için önemli bir değer olmakla beraber ekonomik iyileşme için de kilit bir teknoloji haline geldi. HUAWEI, istikrarlı ağ operasyonlarını sürdürme, dijital dönüşümü hızlandırma, yerel salgınları önleme ve yerel ekonomilere katkı sağlamak için sektörün tüm bileşenleriyle çalışma taahhüdünü yineledi.

Açık iş birliği ve küresel değer zincirlerine duyulan güven, içinde bulunduğumuz zor dönem sebebiyle her zamankinden daha önemli hale geldi. HUAWEI, müşteri ve tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini, şirketin gelecekte karşılaşacağı zorluklar ne olursa olsun, küresel dijital ekonomiye ve teknolojik gelişime katkıda bulunacağının bir kez daha altını çizdi.