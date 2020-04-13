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    13.04.2020 - 11:45 |

    Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı belli oldu!

    Mart ayında tanıtılan Huawei P40 Lite'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Avrupa fiyatı 299 dolar olarak açıklanan Huawei P40 Lite, Türkiye'de kaç liraya satılacak?

    Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı belli oldu!

    Huawei P40 Lite'nin Türkiye fiyatı hakkında resmi açıklama sonunda geldi. Avrupa fiyatı 299 dolar olarak açıklanan P40 Lite Türkiye'de 3 bin 199 liraya satılacak. 

    Huawei P40 Lite teknik özellikleri neler?

    6.4 inçlik ekran boyutu ile gelen Huawei P40 Lite, 8 nm üretim teknolojisi kullanıla Kirin 810 ile karşımıza çıkıyor. 8 çekirdekli işlemcinin içerisinde grafik birimi olarak Mali-G52 MP6 ile birlikte geliyor.

    6 GB RAM ve 128 GB depolama alanını yanında getiren P40 Lite, 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik yltra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksellik makro kamera ile geliyor. Ön tarafta ise bir adet 16 megapiksellik kamera ile geliyor.

     

     

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