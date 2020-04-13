Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı belli oldu!

Huawei P40 Lite'nin Türkiye fiyatı hakkında resmi açıklama sonunda geldi. Avrupa fiyatı 299 dolar olarak açıklanan P40 Lite Türkiye'de 3 bin 199 liraya satılacak.

Huawei P40 Lite teknik özellikleri neler?

6.4 inçlik ekran boyutu ile gelen Huawei P40 Lite, 8 nm üretim teknolojisi kullanıla Kirin 810 ile karşımıza çıkıyor. 8 çekirdekli işlemcinin içerisinde grafik birimi olarak Mali-G52 MP6 ile birlikte geliyor.

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanını yanında getiren P40 Lite, 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik yltra geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksellik makro kamera ile geliyor. Ön tarafta ise bir adet 16 megapiksellik kamera ile geliyor.