Huawei telefon ve tabletleri birleştiriyor!

HUAWEI telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarların desteklediği, platformlar arası etkileşim için cihazlarınızı sorunsuz bir şekilde birleştirme yeteneğidir. MatePad Pro 5G'de, telefonunuzun sanal bir görüntüsünü tabletinize yansıtmanıza izin verir ve bundan çok daha fazlasını da yapar.

Hiç tabletinizde çalışırken, telefonunuza gelen anlık bildirimler yüzünden yaptığınız iş kesintiye uğradı mı? Böyle bir durumda ya bildirimlere cevap vermeyi bırakmalı veya her ne yapıyorsanız kaydedip uygulamayı değiştirip, cevabınızı verip, daha sonra hangi uygulama üzerinde çalışıyorduysanız ona geri dönmemiz gerekirdi.

Ya da sunumunuzda kullanacağınız tüm notları telefonunuza kaydettiniz, ancak şimdi bunları kendinize e-postayla göndermeniz veya tekrar yazmanız gerekiyor. 2020 yılında bunun daha kolay bir yolu olmalı. Tablet, genellikle telefonunuza bağlanmak için ayrı bir kablo içermez ve bazen bulut sistemini kullanamaz yada e-posta gönderemezsiniz. Notları sadece kopyalayıp diğer cihaza yapıştırabilseydiniz her şey daha kolay olmaz mıydı?

Cihazlar arası yeteneklerle dosyalarınızı ikisi arasında kolayca taşıyabilirsiniz.

Çoklu Ekran İş Birliği internet harcamaz, bunun yerine Bluetooth ve NFC kullanır. Bağlantı hızlıdır ve nerede olursanız olun kurulabilir. Bağlandıktan sonra telefonunuz, tablette küçük bir pencere olarak görünür. Bu pencere tıpkı telefonunuz gibi görünür ve çalışır. Tabletinizdeki sanal telefonda ekranı sola hızlıca kaydırırsanız, gerçek telefonunuzda da sola hızlıca kaydırılır. Telefonun istisnasız tüm fonksiyonları erkan üzerinden bire bir gerçek zamanlı olarak kullanılabilir. Böylece, sadece tek bir ekrana odaklanmanız yeterli. Küçük pencere aynı zamanda çoklu görevler yapmanızı da sağlar.

Resimler, belgeler ve metin dahil olmak üzere dosyaları iki cihaz arasında sürükleyip bırakabilirsiniz. Kablolara veya üçüncü taraf uygulamalara gerek duymadan sürükleyip bırakın, kopyalayıp yapıştırın. Sosyal medya için resimlerinizi düzenleyebilirsiniz, böylece paylaşmadan önce mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Bir metni cihaza kopyalayabilir ve sonra daha yüksek verimlilik için diğerine yapıştırabilirsiniz.

Gerçek zamanlı bağlantı aynı zamanda daha iyi iş akışı elde etmenize de yardımcı olur.

Telefonunuzda yaptığınız her şeyi tabletinize veya tam tersine kolayca taşıyabilirsiniz. Sohbetler, fotoğraflar, e-postalar olsun, Çoklu Ekran İş Birliği ile üretkenliğinizi artırabilirsiniz.

Dosyaları paylaşmaktan daha fazlasını da yapabilirsiniz. Cihazlar arasında kurulan bağlantı aynı zamanda cihazın hoparlörlerini, mikrofonlarını ve HUAWEI Akıllı Manyetik Klavye veya HUAWEI M-Pencil gibi eşleştirilmiş diğer cihazları da paylaşmanızı, ikisi arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar. Örneğin, cihazlar bağlıyken bir çağrı alırsanız, tabletinizde bilgilendirilirsiniz ve tabletinizde cevaplamayı seçebilirsiniz. Veya telefonunuzda müzik dinliyorsanız, daha yüksek bir ses için tabletinizdeki surround ses efektini bağlayabilir ve kullanabilirsiniz. Telefonunuzdaki bir kişiye e-posta mı yazmanız gerekiyor? Tabletinize bağlanın ve yazmak için fiziksel klavyeyi kullanın.

Kirin 980 işlemci ile EMUI10 ve üzerindeki işletim sistemi kullanan tablet ve telefonlar arasındaki çoklu ekran iş birliği özelliği her uygulama ile çalışıyor. Huawei AppGallery, hepsi kolay bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal med

AppGallery haricinde, istediğiniz uygulamaları doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirebilirsiniz. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etmiş durumda. Böylece herhangi bir internet sayfası arar gibi istediğiniz uygulamayı aratıp, doğrudan indirmeye başlayabilirsiniz. Huawei’nin bir başka uygulaması olan Petal Search ise, doğrudan cihazın ana ekranından uygulama aramanızı sağlıyor.

Ayrıca Huawei’nin Phone Clone uygulaması ile kullanılan telefon her ne olursa olsun tüm verileri, ayarları, fotoğraf galerilerini ve uygulamaları MatePad Pro’ya aktarabilirsiniz. Phone Clone işlemi sonucunda kullanıcılar, akıllı telefonlarında her ne uygulama kullanıyorlarsa aynılarını Huawei MatePad Pro’da da kullanmaya başlayabiliyorlar.

MoreApps isimli üçüncü parti bir uygulama da tüm uygulama yayıncıları içerisinde arama yaparak istediğiniz uygulamanın en son sürümünü APK dosyası olarak cihazınıza indirip kurulum yapmanızı sağlıyor. Böylelikle Android uygulama ekosisteminin çok büyük çoğunluğu her zaman kullanıma hazır oluyor.

Hala bulamadığınız bir uygulama varsa, uygulama adını 'İstek Listesine' gönderin. Bu uygulama AppGallery’de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

HUAWEI MatePad Pro 5G'yi destekleyen devrim niteliğindeki teknoloji, sizin en iyi tablet deneyimini yaşamanızın önündeki engelleri aşar. HUAWEI MatePad Pro 5G, 4.699TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza üzerinden satın alınabilir.