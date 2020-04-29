Samsung 250 MP kameralı telefonlar için çalışmalara başladı!

Halihazırda gördüğümüz en yüksek megapikselli kameralara sahip olan Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi 10 ve Samsung Galaxy S20 ailesi 108 MP ISOCELL sensör kullanıyor. Ortaya çıkan fotoğrafların sonuçları etkileyici olsa da Samsung tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamalara göre 108 MP çözünürlük sunan bu kamera gerçekte 27 MP seviyesinde çalışıyor. Hatta bu açıklama ile birlikte Samsung'un esas hedefinin 600 MP çözünürlük sunan kameraları piyasaya çıkarmak olduğu da açıklandı.

Yavaş yavaş hayatımızda kalıcı yer edinmeye başlayan 108 MP ISOCELL sensör yakın zaman içinde yerini 25 MP ISOCELL sensöre bırakabilir. Üretimine başlanması planlanan yeni 250 MP ISOCELL sensörler sayesinde çok daha net ve detaylı fotoğraflar çekebiliriz.

Tüm bunların dışında Çin kaynaklı bir başka habere göre ise Samsung 150 megapiksel çözünürlüğe sahip olan başka bir sensör geliştirdi ve bunu Note 20 ailesinde kullanmak için çalışmalara da başladı. Aynı Samung'un geliştirdiği bu 150 megapiksellik sensör Xiaomi ve Oppo'nun telefonlarında da kullanılabilir.