Samsung 600 MP'lik kameranın peşinde!

Uzun zamandır dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, akıllı telefonların kameralarında kullandığı yüksek çözünürlüğe sahip lensleriyle de ön plana çıkmayı başarıyor. Geçtiğimiz yıl 64 megapiksel, bu sene de 108 megapiksel değerine sahip telefonları duyuran Samsung esas hedefinin 600 megapiksel olduğunu açıkladı.

Samsung'un sensör biriminin başkan yardımcısı olan ve kıdemli yöneticilerden biri olan John Yong-In Park, şirketin internet sitesinde yayınladığı bir blog yazısında, insan gözünün neredeyse 50 megapiksel olduğununu ve buna karşı şu an kullanılan teknolojilerin gerçekte 40, 12 ve 27 megapiksel olduğunu vurguladı.

Yani aslında Samsung'un geliştirdiği 1080 megapiksellik ISOCELL Bright HMX, 27 megapiksel değerinde fotoğraf çekebiliyor. Sektörün insan gözüne yakın değerlerde fotoğraf çekebilmesi için uzun yıllar boyunca çalışıp yeni teknolojilerin üretilmesi gerekiyor.