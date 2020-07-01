Samsung’un BTS özel serisi Türkiye'de ön siparişe açıldı!

Kısa bir süre önce dünya tanıtımı yapılan Galaxy S20+ BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition serisi, Türkiye’de de sevenleriyle bugünden itibaren buluşuyor. 1 Temmuz itibarıyla ön siparişleri alınmaya başlanan özel seri cihazlardan S20+ BTS Edition’a 9.799 TL’ye, Buds+ BTS Edition’a ise 999 TL’ye sahip olunabiliyor.

BTS hayranları Samsung online mağaza üzerinden BTS ürünlerine sahip olabilir

Galaxy S20+ BTS serisinin yeni tasarımı, mor renkli cam ve metal dış yüzeye sahip. Mor renkleri ile şık bir görünüme sahip olan Galaxy Buds+ BTS serisi ve Galaxy Buds+ şarj kutusu, üzerinde grubun logosu ve mor kalp simgesi ile beraber sunuluyor. BTS hayranları, 1 Temmuz itibarıyla ön sipariş vererek bu özel seri ürünlere 13 Temmuz’da sahip olabilecek. Kampanya kapsamında Galaxy S20+ BTS ürününü ön sipariş verenlere kampanya fiyatı 999 TL olan Buds+ BTS ürünü de hediye ediliyor.

BTS Edition ürünleri 13 Temmuz’dan itibaren mağazalardaki yerini alacak

Türkiye’ye sınırlı sayıda gelecek olan BTS Edition ürünleri, 13 Temmuz’dan itibaren mağazalardaki yerini alacak. Türkiye’de 5 mağazada satışa sunulacak ürünler İstanbul’da; Akasya AVM, Bayrampaşa Forum AVM, İstinye Park AVM, Ankara’da Kentpark AVM ve İzmir’de Gaziemir Optimum AVM Samsung Deneyim Mağazaları’ndan satın alınabilecek. Mağazalara gitmeden ürünlere sahip olmak isteyen kullanıcılar ise Samsung online mağaza üzerinden sahip olabilecek.