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    16.06.2020 - 15:17 |

    Türk mühendisler, Huawei ekosisteminin küresel gelişimine liderlik ediyor

    Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, özel olarak oluşturduğu HMS (Huawei Mobil Servisleri) ekibi ve 150’den fazla mühendis ile Türkiye’de olduğu gibi, dünyada da HMS ekosisteminin gelişimine önemli oranda katkı sağlamayı sürdürüyor.

    Türk mühendisler, Huawei ekosisteminin küresel gelişimine liderlik ediyor

    HMS, HUAWEI’nin hem mobil uygulama geliştiricilere hem de son kullanıcıya hitap eden, yüksek kaliteli ve zengin mobil hizmet ve içerikler sunarken, yazılım geliştiricilere de farklı imkanlar sağlayan bir ekosistem olarak konumlanıyor.

    Tüm dünyada hem HUAWEI iç ekosisteminde hem de mobil uygulama sektöründe önemli bir ilgi gören HMS ve AppGallery, Türk mühendislerin de yoğun mesaileriyle her geçen gün gelişmeye devam ediyor.

    HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, konula ilgili yaptığı değerlendirmede; “HMS ekosistemi son kullanıcıya HUAWEI ID, HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI AppGallery, HUAWEI Video, HUAWEI Music, HUAWEI Themes, HUAWEI Screen Magazine ve HUAWEI Browser ile zenginleştirilmiş bir mobil deneyim sunuyor. Mobil uygulama geliştiriciler için ise HMS Core, AppGallery Connect, HUAWEI AR, HUAWEI Health, HUAWEI HiAI, HUAWEI Ability Gallery, Media, Connectivity ve Quick App gibi çeşitli sistemler ve yazılım geliştirme kütüphaneleri ile zengin ve güçlü bir içerik sunuyor. Tüm bu hizmetler, Avrupa basta olmak üzere tüm dünyayı kapsamaya devam ediyor. Yeni ürün ve servisler, dünya genelindeki yazılım geliştiricilere ve HUAWEI kullanıcılarına her gün gelişerek ulaşmaya devam ediyor. Bu değişime birlikte tanıklık etmekten ve HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi’ndeki Türk mühendislerle uluslararası toplantılarda bu gelişime katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

    Hollanda’dan Kolombiya’ya

    HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde görev alan Türk mühendisler ve ekosistem uzmanları, 2020 itibarıyla dünyanın birçok noktasında düzenlenen HDD (HUAWEI Developer Day) etkinliklerinde “Codelab” alanında ve “Kodlama Atölyelerinde”, HMS eğitmeni ve konuşmacı olarak yer almayı sürdürüyor. İstanbul da dahil olmak üzere; İngiltere, Hollanda, Şili ve Kolombiya gibi farklı bölgelerde düzenlenen HUAWEI Developer Day organizasyonlarında HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde çalışan Türk mühendisler, birikimlerini katılımcılara aktarmaya; ekosistem geliştirme, servislerin test edilmesi, ürün ve uygulama geliştirme, HMS ekosistem danışmanlığı gibi kategorilerde hizmet vermeye devam ediyor.

     

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