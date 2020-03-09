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    09.03.2020 - 08:57 |

    Uzun batarya performansı gösteren Huawei Y6 bir kadının hayatını kurtardı!

    Etkili batarya performansı ile hem akıllı telefon hem de akıllı saat konusunda hafızalara yer edinen Huawei, bu sayede İngiltere'de yaşayan bir kadının hayatını kurtardı. Hem ABD ile yaşanan kriz hem de Çin'de başlayan Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan teknoloji devi için sevindirici bir haber oldu.

    Uzun batarya performansı gösteren Huawei Y6 bir kadının hayatını kurtardı!

    Hem telefonlarda hem de akıllı saatlerde uzun süren batarya performansı ile akıllara kazınan Huawei, İngiltere'de bir kadının hayatını kurtardı. Eskiyen iPhone 6 model telefonu yerine Huawei Y6 alan İngiliz bir kadın, evinde merdivenlerden inerken yere düştü. Düşmenin etkisiyle bilincini kaybedip bayıldı ve üç gün boyunca kendine gelemedi.

    3.020 mAh pile sahip olan ve uzun batarya performansı sunan Huawei Y6, üç gün boyunca açık kalmayı başardı. Üç günün sonunda yüzde 50'ye düşen şarjı sayesinde, bir an için kendine gelen kadının yardım çağırmasını sağladı. Bu sayede uzun batarya performansının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayabiliriz.

    Huawei Y6 çok yüksek batarya ile gelmese bile, HD+ çözünürlük sunduğu ve düşük güç tüketen bileşenlere sahip olduğu için üç boyunca açık kalmayı başardı. 

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