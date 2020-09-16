iPhone 12 tanıtımı ne zaman, fiyatı kaç TL? iPhone 12 Pro - Max ne zaman çıkıyor, özellikleri neler?

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın etkinlik sayfası üzerinden yapılan duyurunun günü geldi çattı. 15 Eylül 2020 gününe etkinlik oluşturan Apple'ın iPhone 12'yi tanıtacağı bekleniyordu fakat koornavirüs salgını nedeniyle online düzenlenen etkinlikte Yeni iPad Air, Fitness+ servisi, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 tanıtıldı.

Yeni iPad Air, Fitness+ servisi, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 tanıtıldı

Dünyaca ünlü teknoloji devlerinden biri olan Apple, yeni cihazları ve dijital hizmetlerini kullanıcılarına tanıtıyor. Heyecanla beklenen tanıtımda Yeni iPad Air, Fitness+ servisi, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 tanıtıldı.Tanıtım Apple Watch Series 6 ile başladı.Apple Watch'taki verilerle ne yapabiliriz? Apple Watch kandaki oksijeni ölçüyor, el yıkama süremizi hesap edebiliyor.



Apple Watch'da yeni tasarım yüzler de mevcut.Akıllı saat fotoğraf çekmek için en elverişli saatleri de kullanıcılarına haber verecek!Apple Watch SE modelinin fiyatı 275 dolar olarak açıklandı. Apple Watch Series 6'nın fiyatı da 399 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak.Apple Watch'un fitness artı uygulaması ile; yoga, fitness koşu bandı gibi egzersizleri yaparken dilediğiniz müziği dinleyebileceksiniz. Saat tüm bu antrenmanları kayıt edecek. Fitness+ servisinin fiyatı aylık 9,99 ve yıllık 79,99 dolar olacak.



Yeni tanıtılan Apple One abolenelik sistemi 30 gün ücretsiz sunulacak.



Apple'ın en çok merak edilen ürünlerinden biri olan 8. nesil iPad tanıtıldı.



Yeni iPad hem Apple, hem Logitech klavyeleri ile kullanılacak. Yeni iPad'in fiyatı 329 Dolar olarak açıklandı. Eğitim amaçlı alınan iPad'lar daha düşük fiyattan satışa çıkacak. Ürün cuma günü satışa çıkıyor.



Yeni iPad en hızlı Windows laptop'dan 2 kat hızlı.



Yeni tasarımı ile iPad Air da tanıtıldı. Yeni iPad Air, iPad Pro benzeri bir tasarıma sahip ve 5 farklı renkte olacak. 10.9 inçlik Liquid Retina ekran kullanacak.

Yeni iPad Air, A14 Bionic işlemcisini kullanacak. A14 Bionic 5 nanometre olarak üretildi ve bir önceki modele oranla yüzde 40 daha hızlı. Saniyede 11 trilyon operasyon gerçekleştirebilecek.



Yeni iPad ikinci nesil kalem ile uyumlu.



Yeni iPad Air'ın fiyatı 599 dolar olacak ve gelecek ay satışa çıkacak.

İPHONE 12 FİYATI KAÇ TL?

iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

İPHONE 12

Gövde: Alüminyum

Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2227 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)

İPHONE 12 MAX

Gövde: Alüminyum

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2815 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)

İPHONE 12 PRO

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 2775 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)

İPHONE 12 PRO MAX

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 3687 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)