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    06.03.2020 - 14:49 |

    iPhone'larda reklam devri başlıyor!

    Reklam ve uygulamalar konusunda katı sınırlar çizen Apple, App Store ile ilgili bazı kararlarını değiştirdi. Artık iPhone kullanıcıları bildirim ekranında reklam görebilecek.

    iPhone'larda reklam devri başlıyor!

    Apple tarafında uzun zamandır alınan en beklenmedik kararlardan biri ortaya çıktı. iPhone kullanıcıları artık bildirim ekranlarında reklam görebilecek. Yeni alınan karar doğrultusunda, uygulama geliştiriciler reklam odaklı bildirimler gönderebilecek.

    Yeni aldığı kararla herkesi şaşırtan Apple, uygulama geliştiricilerin reklam bildirimleri gönderebilmesi için bir şart koydu. Bu şart, geliştiricilerin reklamlar için devre dışı bırakma seçeneği sunması oldu.

    Bu yeni kararın yanında 30 Nisan'dan sonra uygulama geliştiricilerin yapması gereken bazı zorunluluklar daha bulunuyor. Bu zorunluluklar, uygulamalara; Karanlık Mod, ARKit 3, Core ML3 vb. yenilikleri eklemeleri oldu. En büyük zorunluluk ise uygulamalara yapılan giriş seçeneklerinin arasına Apple kimliğinin de eklenmesi oldu.

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