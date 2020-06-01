Tim Cook Apple çalışanlarına ABD'deki olaylarla ilgili mektup gönderdi!

ABD'de yaşanan üzücü olayların ardından, Apple CEO'su Tim Cook çalışanlarını motive etmek için mektup gönderdi. Tim Cook mektubunda, daha adil ve iyi bir dünya dilediğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ABD'de George Flyod polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra ABD'deki tepkiler büyüdü ve Minneapolis'teki polis karakolu yakılmıştı. Bu olayların ardından Apple CEO'su Tim Cook çalışanlarına bir mektup gönderdi.

Tim Cook kaleme aldığı mektupta, “Apple olarak misyonumuz insanları ve dünyayı daha iyi bir hale getirmek için güçlendiren teknoloji yaratmak. Bu sayede farklı ırk, cinsiyet veya inançtan insanları dünya üzerindeki tüm mağazalarımızda memnuniyetle karşıladık ve her kesimden insanı içeren bir Apple inşa etmeye çalıştık. Ancak daha fazlasını yapmalıyız. Bugün Apple, ırk adaletsizliğine meydan okuma ve Amerikan toplumundaki en savunmasız kişilerin insan haklarını korumaya adanmış ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapıyor.” ifadelerini kullandı.