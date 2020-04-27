Yeni iPhone modellerinin çıkış tarihi ertelendi! İşte nedeni...

2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsün etkileri tüm dünyada devam ediyor. Wall Street'te yapılan bir habere göre Çin'deki fabrikaların corona virüs sebebiyle durdurulmasından ötürü yeni çıkacak iPhone'ların üretiminde bir aylık gecikme söz konusu. Bu nedenle de yeni iPhone modelleri Eylül ayında tanıtılmayacak.

Rapordaki kaynaklara ek olarak, Apple'ın bu yılın ilerleyen dönemlerinde dört yeni iPhone modelini piyasaya sürmeyi planladığı da geçiyor. Yeni iPhone modelleri, 5G modem destekli olacak ve bu sayede daha düşük gecikmenin yanı sıra da yüksek internet hızı sağlayacak.

Tüm bunların yanı sıra raporda, Apple'ın 2020'nin ikinci yarısında üretmeyi planladığı telefon sayısını yüzde 20 oranında azalttığı da belirtildi.

Appla henüz, bu raporlara resmi bir yanıt vermedi.