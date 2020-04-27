Yeni iPhone SE 2020 ne kadar dayanıklı?

15 Nisan'da Apple tarafından tanıtılan yeni iPhone SE 2020'ler yeni ve ucuz iPhone almak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Bunun nedeni ise iPhone 11 serisi ile aynı güce sahip olup yarı fiyatından daha ucuza satılması. Hatta öyle ki iPhone 11 Pro'nun giriş modelini satın aldığınız fiyata, Apple Watch 5, AirPods ve iPhone SE 2020 satın alabiliyorsunuz.

Peki fiyat performans odaklı olan bu ürün, ne kadar dayanıklı? iPhone 8 ile aynı tasarıma sahip olan yeni iPhone SE 2020, A13 Bionic işlemcisinden ve 3 GB RAM'den güç alıyor. Önde ve arkada birer kamera ile gelen model, kullanıcılara teknok anlamda üst seviye performans vadederken, multimedya konularında ie biraz kırpıldı. Zaten bu modelin fiyatının ucuz olmasındaki en büyük neden de bu.

JerryRigEverything isimli YouTube kanalı diğer telefonlara da yaptığı sağlamlık testini iPhone SE 2020'ye uyguladı. iPhone SE 2020 sağlamlık testini aşağıdan izleyebilirsiniz.