Asus GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix görüntülendi!

Nvidia tarafında uzun zamandır beklenen RTX 3000 serisinin ne zaman tanıtılacağı halen açıklanmasa da, iddialara göre bu yaz tatili bitmeden göreceğimizi söyleyebiliriz. Merakla beklenen yeni ve üst seviye ekran kartlarının başında gelen RTX 3080 Ti, Asus markası altında ortaya çıktı.

Videocardz'ın yaptığı habere göre, Asus GeForce RTX 3080 Ti ROG Strix, görselde gördüğünüz gibi üç farklı fana sahip. Bu sayede soğuk ve serin bir şekilde çalışacağını, ayrıca hız aşırma yapmak isteyen kişiler için, olumlu bir özellik olduğunu da söyleyebiliriz.

Modele ait bazı teknik bilgiler de ortaya çıktı. İddialara göre, PCI Express 4.0 desteği, 1770 MHz freakans saati, 1925 MHz maksimum frekans saati, bellek hızının ise 1750 MHz olacağı ve toplamda da 14000 MHz'ye çıkacağını belirtelim.

12 GB GDDR6 belleklere ve 384 bit olması beklenen kartın, 672 GB/s veri aktarım hızına sahip olacağını da belirtelim. 320 W TDP değerine sahip olan kartın, en az 700 W güç kaynağı ile beslenmesi öneriliyor.