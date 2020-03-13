Bakanlığın dağıttığı uzaktan eğitim için verilen 3GB internet nasıl alınır?

2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs, kısa zamanda tüm dünyaya yayıldı. Son olarak ülkemizde de tespit edilen virüs sonrasında eğitime bir süre ara verildi. Ara verilen eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim verileceği de açıklandı. Uzaktan eğitim için ise bakanlık tarafından, öğrencilere 3 GB internet dağıtılacağı bilgisi verildi. Peki, bu 3 GB internet nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verilen eğitim arası ve dağıtılan 3 GB internet ile ilgili olarak, "Eğitim bilişim ağında ücretsiz 3 GB internet paketi hizmeti sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teknik imkan ve tercih konusunda seçeceği ortak ve TRT'den farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanları olacaktır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz iletişim portalından tüm bilgileri alabileceklerdir." açıklamalarını yaptı.

07.05 2019 tarihinde yaşanan gelişmelerle birlikte Eğitim Bilişim Ağı(EBA) içeriklerine aylık 3 GB'lık ücretsiz erişim hakkı tanındı. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile üç GSM operatörü arasında 13 Mart 2019 tarihinde anlaşmaya imza atarak, EBA'ya olan erişimin daha kolay hale getirilmesine karar verdi.

Vodafone abonelerinin 3 GB EBA içeriklerine olan erişimi Vodafone tarafından otomatik olarak yapıldı. Vodafone'lılar herhangi bir ek başvuruya gerek kalmadan kullanabiliyor.

Türk Telekom kullanıcıları ise EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilir.

Turkcel aboneleri ise TİP uygulamasındaki "Keşfet" menüsünden EBA kanalını tekip edip, mesaj gönder ekranındaki "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yapabilir.

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