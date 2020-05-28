Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimde?

Bu haftanın teknolojik ürünleri arasında yerini alan TOSHIBA49L2863DAT 49” FULL HD SMART LED TV’nin dâhili uydu alıcısı ve dâhili Wi-Fi bağlantısının yanında 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi bulunuyor. Keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayan ürün, Vestel güvencesinde 3 yıl garantiyle 2.599 TL’den müşterilerin beğenisine sunuluyor.

HI-LEVEL 43HL650 43” FULL HD SMART LED TV ise dâhili uydu alıcısı, 2 HDMI ve 1 adet USB girişi ve 2x8 W ses çıkış gücü ile film keyfini ikiye katlayan bir seçenek. 2 yıl Vestel garantisi olan ürün, 1.549 TL’den alıcıları ile buluşuyor.

Uygun fiyatlı SEG marka beyaz eşyalar…

Sıcak yaz aylarında buzdolabını yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak bir ürün olan SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı, 1.349 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Statik soğutma sistemi bulunan, 198 L soğutucu ve 42 L dondurucu hacmi ile toplam 300 L brüt hacme sahip buzdolabı, 2 yıl Vestel servis güvencesiyle tüm A101 marketlerinde satışta.

Çamaşır yıkamayı hızlı ve kolay hale getiren SEG SCM7101 A++ Çamaşır Makinesi, 15 farklı yıkama programı, 7 kg yıkama kapasitesi ve daha birçok özelliği ile haftanın uygun fiyatlı ürünleri arasında yerini alıyor. 2 yıl Vestel garantisi, ücretsiz teslimat ve kurulum hizmetinin de olduğu çamaşır makinesi, 1.149 TL fiyatıyla A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

A101, 28 Mayıs’ta müşterilerini SEG Mekanik Silindirik Termosifon ile buluşturuyor. 65 L kapasiteye sahip ve 0-75 derece sıcaklık aralığında çalışan ürün, ücretsiz teslimat ve kurulum kolaylığı ve Vestel servis güvencesindeki 2 yıl garantisiyle 599 TL’den satışa sunuluyor.

Mayıs ayının son haftasında da kaçırılmayacak teknolojik fırsatlar yine A101’den geliyor…

Haftanın fiyat/performans ürünü olan VESTEL VENUS e5 Cep Telefonu, 8 çekirdekli MediaTek işlemci, 6.1” HD+ sınırsız damla ekran ve 3400 mAh pil gücü özelliklerinin yanı sıra yapay zeka destekli 13 MP+2 MP arka ve 8 MP ön kamera ile fotoğraf keyfi sunuyor. Ayrıca 32 GB dâhili hafıza, 3 GB RAM ve 2 yıl Vestel garantisiyle satışa sunulan ürünün fiyatı sadece 899 TL. Bu kaçırılmayacak ürüne A101 marketlerinden ve a101.com.tr’den ulaşılabiliyor.

439 TL fiyatı ile öne çıkan LENOVO TAB E74 TABLET ise 7” HD TN ekran, 1.3 GHz işlemci, 16 GB depolama alanı, 2750 mAh pil gücü kapasitesi ve çift kamerasının yanında 2 Yıl Lenovo garantisiyle hem raflarda hem de a101.com.tr’de yerini alıyor.

119 TL fiyatıyla macera severlerin yüzünü güldüren PIRANHA 1125 FULL HD Aksiyon Kamerası, 2.0” LCD ekranı, Full HD video çözünürlüğü ve su geçirmez kılıfı ile mükemmel videolar çekmeyi kolaylaştırıyor. Mikro-SD kart girişi, 9 farklı aksesuarı ve 2 yıl garantisi olan ürün, tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de alıcılarını bekliyor.

Anılarınızı güvenle saklayabileceğiniz TOSHIBA 32 GB MICRO SDHC UHS-I CLASS10 Hafıza Kartı, 100 MB/sn okuma hızı, full HD kayıt, SD’ye dönüştürme adaptörü, su geçirmez ve darbelere dayanıklılık özellikleri yanında 5 yıl garantisi ile sadece 33,95 TL’den tüm A101 marketlerinde satışa sunuluyor. Aynı zamanda TOSHIBA 32 GB USB 2.0 Bellek de 5 yıl garantisiyle 32,95 TL’den alıcıları ile buluşmayı bekliyor.

Müzik tutkunlarının vazgeçilmezi şüphesiz kulaklıklar…

Evde, işte ya da sporda rahatlıkla kullanılabilen PIRANHA Bluetooth kulaklık, İOS - Android uyumlu 300 mAh şarj kutusu ve 2 yıl garantisi ile sadece 59,95 TL’den, PIRANHA 2204 Kablosuz kulaklık ise ekstra bass gücü, şarj edilebilir olması ve 2 yıl garantisiyle 39,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alıyor

Kaçırılmayacak fiyatlarla birbirinden kullanışlı küçük ev aletleri A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor...

Pasta ve tatlı yapımlarında hayatı kolaylaştıran ARZUM AR 1062 MIXTECH MULTI Blender Seti bu hafta da hamarat ev hanımlarının beğenisine sunuluyor. 229 TL fiyatı ile dikkat çeken ürün, 900 ml kapasiteli ölçü kabı, 1,5L kapasiteli doğrama haznesi, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik el blenderı ve çırpıcısı, 1000 W maksimum güç özelliği ve 3 yıl garantisiyle tüm A101 marketlerinde satışta.

ALTUS AL757 Mini Tost Makinesi 700 W ısıtma gücü, yanmaz, yapışmaz ve çizilme direnci yüksek pişirme yüzeyi, aşırı ısınma koruması ve yatay/dikey saklama kolaylığı ve 2 yıl Arçelik garantisiyle 99,95 TL‘den tüm A101 marketlerinde müşterilerin beğenisine sunuluyor.

KIWI KG 5807 Elektrikli Kömür Tutuşturucu 550 W ısı gücü,ısı yalıtımlı tutma sapı, 1,5 m kablo uzunluğu ile kömür, mangal kömürü ve briket kömürünü güvenli bir şekilde köz haline getiriyor. Minimum zahmet, maksimum fayda sağlayan bu ürün 2 yıl garanti kapsamında sadece 39,95 TL.

KIWI KK 3304 Su Isıtıcı ise 2000 W enerji gücü, 1,7 L su kapasitesi, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi ve 2 yıl garanti süresiyle 28 Mayıs’tan itibaren tüm A101 marketlerinde satışta.

Bu hafta kişisel bakım ürünlerinde neler var?

Evde geçirilen zamanda formunu korumak için kontrolü elden bırakmak istemeyenler için APRILLA ABS 1026 Dijital Banyo Baskülü bu haftanın kişisel bakım ürünleri arasında yerini alıyor. 150 kg’a kadar ağırlık ölçümü, düşük güç, aşırı yük uyarısı ve 2 yıl garantisiyle sadece 39,95 TL fiyattan a101 marketlerinden veya a101.com.tr’den satın alınabiliyor.