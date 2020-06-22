Cambly'nin yeni ders programları yayında!

Ana dili İngilizce olan 25 bini aşkın eğitmenden online ve görüntülü İngilizce dersi alabilme imkânı sunan eğitim uygulaması Cambly, kullanıcılarına daha iyi bir öğrenme deneyimi yaşatmak için ders programlarını yeniledi. İster sıfırdan başlayacak isterse orta veya ileri seviye olsun İngilizce öğrenmek isteyen herkes uzman eğitmenler tarafından tüm seviyelere göre hazırlanmış yeni ders programlarıyla İngilizce öğrenebilecek; dil bilgisi, kelime bilgisi, dinleme, okuma ve akıcı konuşma yeteneklerini aynı anda geliştirebilecek.



İngilizce öğrenme deneyimini değiştiriyor

Yeni eklenen ders programları ile daha önce İngilizce konuşma deneyimi yaşamayanların ilk dersten itibaren İngilizce konuşması, daha ileri seviyede İngilizce konuşanların ise daha akıcı ve özel programlarla kendini geliştirmesi hedefleniyor. Kullanıcılar seviyelerine ve ilgi alanlarına göre hazırlanmış ders programlarına kayıt olabiliyor. İş İngilizcesine özel hazırlanan ders programlarında profesyonel iletişim yetkinliği oluşturmak amacıyla gerçek yaşamda karşılaşılan iş durumlarını canlandırmaya odaklanılırken; kullanıcılara telefon konuşmalarından toplantılara, sunumlardan iş mülakatlarına, liderlikten takım çalışmasına kadar pek çok konuda kariyerine yardımcı olabilecek içerikler sunuluyor. Diğer ders programlarında ise filmlerden sağlığa, çevreden teknolojiye kadar bir dizi güncel konuda kelime dağarcığının geliştirilmesi ve konuşmanın akıcı seviyeye taşınması amaçlanırken, IETLS'e hazırlık programı ile de gerçek IELTS sorularıyla kullanıcılara tam bir sınav deneyimi yaşatılıyor.



Cambly'de ayrıca derslerde hangi konuların işleneceğini günler öncesinden görmek, hazırlık slaytları ile derse hazırlık yapmak, soru-cevap, canlandırma, oyun ve tekrar yöntemleriyle derslerden en yüksek verimi almak mümkün. Derslerden sonra geçmiş ders kayıtlarına ve slaytlara da kullanıcılar History/İlerleme bölümünden ulaşabiliyor. Öte yandan yenilenmiş ders programlarını keşfetmeniz için Cambly, 45ders kodu ile sınırlı sayıda kişi için geçerli 12 aylık aboneliklerde yüzde 45 indirim sağlıyor. Ayrıca ilk kez deneyecekler için de aynı kod ile ilk 10 dakika deneme dersi hediye olarak sunuluyor. Daha detaylı bilgiye ise uygulamanın kendisinden ya da web sitesinden ulaşılabiliyor.



“Hedefimiz Türkiye'yi İngilizce Yeterlilik Endeksinde daha üst sıralara taşımak”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cambly Türkiye Ülke Müdürü Emre Şimdi “Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde Türkiye maalesef 100 ülke arasında 79'uncu sırada bulunuyor. Türkiye'nin endenkste daha üst sıralara yerleşmesine katkıda bulunmak için Cambly Türkiye olarak programlarımızı sıklıkla güncellemeye devam ediyoruz. Ülkemizdeki İngilizce yeterliliğini artırmayı ve bu şekilde global bilgi birikiminden yararlanılmasını, daha çok üretim ve ihracat yapılmasını, refah seviyesinin artmasını hedefliyoruz. Konuşarak İngilizce öğrenme misyonumuza ders planlarını da dahil etmeyi, üyelerimizin planlı ve düzenli bir şekilde İngilizcelerini geliştirmelerini, kariyerlerine ve hayatlarına katma değer katmayı amaçlıyoruz” dedi.



2025 yılında online eğitim pazar büyüklüğü 350 milyar doları aşacak

Bugün Cambly ile dünya genelinde 10 milyonu aşkın kullanıcılarının dünyanın dört bir yanından uzman eğitmenlerle uygun şartlarda, evlerinden çıkmadan İngilizce eğitimi alabildiğine dikkat çeken Cambly Kurucu Ortağı Sameer Shariff ise şunları söyledi: “Pandemi öncesinde yapılan araştırmalar dünyada online eğitim pazar büyüklüğünün 2025 yılında 350 milyar dolara ulaşacağına işaret ediyordu. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi dijitalleşme sürecine büyük bir ivme kazandırdı. Dolayısıyla 2025'te pazar büyüklüğünün beklentileri aşacağını öngörüyoruz. Bizler de kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim yaşatmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de kullanıcılarımıza daha iyi bir eğitim platformu sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”



