Corona Virüsü Teşhis Eden Yapay Zeka Geliştirildi!

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Alibaba’nın geliştirdiği yapay zeka Corono virüsü nasıl tespit edecek?

Dünyanın en çok kullanılan e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba’nın özellikle geliştirdiği yapay zeka teknolojileri ile teknoloji haberlerini sık sık konu oldu. Şimdilerde ise Corona virüs teşhisi için geliştirdiği yeni bir yapay zeka sistemi ile gündemde. Şirket, iddiasına göre bu sistemle virüsü çok kısa sürede hem de tam doğrulukla tespit edebiliyor.

Bildiğiniz üzere Alibaba aslında Çinli bir e-ticaret şirketi. Corona virüs salgınının en yoğun yaşandığı ülke olan Çin'de kurulan bu şirket söz konusu virüsü teşhis etmek için harekete geçti. Bunun için yeni bir yapay zeka sistemi oluşturdu. Bu yapay zeka sistemi 20 saniye içerisinde virüsü tespit edebiliyor. Normal sistemde ise doktorların bu virüsü teşhis edebilmesi için neredeyse 300'e yakın görüntüyü değerlendirmesi gerekiyor. Tüm bunları hızlı bir şekilde değerlendiren yapay zeka sistemi %96 doğruluk oranıyla Corona virüs hastalığını teşhis edebiliyor.

Bu sistemin kurulabilmesi için yapay zeka, 5 binden fazla Corona virüs vakası ile eğitildi. Ayrıca Çin'deki pek çok hastanede de test edildi. Test sonuçları ise oldukça olumlu sonuçlar verdi. Halihazırda bu sistem Çin'deki 100'den fazla sağlık kurumunda kullanılıyor.

Teknoloji dünyası çok büyük bir salgına dönüşen ve insan hayatını tehlikeye sokan Corona virüs için harekete geçti. Çoğu büyük şirket hem virüsün tespiti hem de tedavisi üzerine çalışıyor. Henüz tedavisi konusunda önemli gelişmeler elde edilebilmiş olmasa da; teşhisi konusunda bu gibi olumlu gelişmeler yaşanıyor.