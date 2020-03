Dijital dünyadan gelen 4 büyük tehlike

Erdal Kaplanseren Twitter: @Kaplanseren

İnternet yalnızca bilgisayar değil telefon ve tabletlerimizde de her an bizimle. Her gün defalarca bildirim var mı, mesaj var mı merakıyla telefonumuza sarılıyoruz. Aslında internete bağlı cihazları elimize aldığımız her an tehdit altındayız.

Kötü amaçlı yazılımlar (virüsler)

Zarar vermek üzere kodlanmış yazılımlar olarak ifade edebileceğimiz kötü amaçlı yazılımlar, flaş bellekler, databanklar, sabit diskler, dvd ve CD’ler, birbirine bağlanmış yerel ağlar ve internet vasıtasıyla cihazlarda kendine yer edinebiliyor. Kötü amaçlı yazılımlar; kendini kopyalayabiliyor, dataları silebiliyor, kullanıcının isteği dışında programları çalıştırabiliyor ve özel bilgileri yayabiliyor. virüslerin en tanınanları Win32, Win29, Trojan ve Solucanlar olup bu virüsleri temizlemek için çok gelişmiş özelliklere sahip olan bir anti virüs programı kullanmak gerekiyor.

Ajan, casus yazılımlar

Adware, malware spyware gibi farklı isimlere sahip olan casus yazılımlar, bilgileri dışarı servis etmek amacıyla yazılmış kodlar olarak virüslere benzer şekilde çalışıyorlar. Ajan yazılımlar; şifreleri, banka hesap numaralarını ve internette dolaşılan alanları zararlı yerlere servis ediyor. Bu tür yazılımların verdiği zararı önlemek için pek çok program bulunuyor.

Hacker’lar (bilgisayar korsanları)

Hackerler siyah şapkalı, beyaz şapkalı ve gri şapkalı olarak ifade ediliyorlar. Etik hacker olarak bilinen beyaz şapkalı hacker’lar şirketlerin açığını bulup şirketin önlem almasını sağlamaya yönelik çalışırlar. Gri şapkalı hacker’lar ise şirketlerin izni olmadan sistemlerine girip zarar vermeden şirketin sistemindeki güvenliğin güçlendirilmesini sağlayan hacker’lardır. Dijital dünya için tehdit yaratan ise siyah şapkalı hacker’lar oluyor. siyah şapkalı hackerlar devletlerin, büyük şirketlerin ve özel kişilerin çeşitli bilgilerini ele geçirerek bu bilgileri kişisel çıkarları için kullanıyorlar. Siber suçlu, veri hırsızı olarak da isimlendirilen bu kişiler genellikle banka şifrelerini ele geçirerek dolandırıcılık yapıyor.

Siber zorbalık

Özellikle çocukların ve genç yetişkinlerin karşılaştıkları siber zorbalık, son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Siber zorbalık; rahatsız etmek, taciz etmek, tehdit etmek, utandırmak veya hedef gösteren paylaşımlar yapılması şeklinde oluyor. Siber zorbalık eylemini gerçekleştiren yetişkinler hapis cezası gibi ciddi yasal yaptırımlarla karşılaşıyor.