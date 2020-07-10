DJI Osmo Action İnceleme : İşte merak edilen tüm özellikleri!

Özellikleri merak edilen aksiyon kamerası DJI rakiplerinden ayrı olarak piyasaya sürdüğü kamera ve drone çeşitleriyle de popüleritesini koruyor. Son olarak piyasaya sürülen DJI Osmo Action aksiyon tutkunlarının her anını kaydetmesine neden olacak. Özellikle HDR video kaydı ve RockSteady adı verilen stabilizasyon yeteneği iyi bir aksiyon kamerası arayanların ilgi duyacağı özelliklerden.

DJI Osmo Action Özellikleri

DJI Osmo Action, akıllı telefonlarınızda da kullanabileceğiniz DJI Mimo yazılımı ile kameranıza gelen canlı görüntüyü akıllı telefonunuza yansıtabilir ve çektiğiniz görüntüleri anında çekip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Geniş bir ekrana sahip olan Osmo Action'ı dokunmatik olarak yöneterek çekim özelliklerini ayarlamanız mümkün. Ön yüzde yer alan ikinci kamera ise, çekim yaparken kendinizi görmenizi ve kadrajı ayarlayabilmenizi sağlıyor.

Osmo Action, 256 GB'a kadar microSD kart desteği gösteriyor. Sol tarafta yer alan microSD kart yuvasına takacağınız hızlı bir microSD kart ile iyi bir performans sağlayabilirsiniz. Bu kamerayla 4K / 60 kare video kayıt yapabileceğiniz için iyi bir kart seçmeniz oldukça önemli.

DJI Osmo Action Performansı

4K çözünürlükte 60 kareye kadar video kayıt desteği sunan kamera, Full HD çözünürlüktede 60, 120 ve 240 kareye kadar kayıt imkanı sunuyor. 1/2.3" CMOS sensörü ile yine 12 MP çözünürlüğünde fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Kameranın ayrıca 145 derecelik görüş açısı ve f/2.8 diyafram açıklığı bulunuyor.

Osmo Action'da video noktasında en önemli yeteneklerden biri RockSteady oluyor. Bu özelliği aktifleştirdiğinizde görüntüde neredeyse hiç titreşim olmuyor. Güzel ve temiz çekimler yapabiliyorsunuz böylece. Ancak RockSteady etkinken 4:3 formatta çekim yapmak istiyorsanız, beklediğinizi bulamayacaksınız. Görüntü performansıyla GoPro Hero 7 ve 8 ile kafa kafaya bulduğumuz Osmo Action, net ve keskin sonuçlar üretebiliyor. Bol miktarda ayrıntı yakalayabilen kamera, 8x ağır çekim özelliğini de içeriyor olmasıyla avantaj sağlıyor.

Osmo Action'ı bisiklet, yürüyüş, paten, sörf, dalış gibi çok sayıda aksiyon içeren sporlar için kullanabileceğiniz gibi, elbette bu senaryoları çeşitlendirmek elinizde. Özellikle cihazın herhangi bir aksesuara ihtiyaç duymaksızın 11 metreye kadar suya karşı dayanıklı olması dikkat çekerken, yapı itibariyle de gayet sağlam bulduğumuzu belirtelim. Bu arada kameranın yalnızca 124 gram ağırlığında olduğunu da söyleyelim.

DJI Osmo Action Pil Ömrü Ne Kadar?

microSD kart yuvasının hemen üzerindeki USB-C portu yoluyla 88 dakika içinde şarj edebileceğiniz kamera, elbette kullanımınıza bağlı olarak farklı kullanım süreleri vadediyor. RockSteady özelliğini açmadan Full HD / 30 kare video kayıt yapacaksanız önünüzde 116 dakikalık bir süreniz oluyor. RockSteady'yi açıp 4K / 30 kare kayıt yaparsanız ise 91 dakikalık bir kayıt süreniz oluyor. 1300 mAh kapasitesindeki bataryayı 30 saniye ila 2 dakika arasında minik video kayıtları yaparak tüm gün idareli şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ancak uzun soluklu videolar çekecekseniz, yanınızda ayrı bir batarya bulundurmanız veya bir mobil şarj cihazı almanız sağlıklı olacaktır.

Osmo Action'ın fiyatı ise şu an 1999 TL. Fiyatıyla da GoPro Hero 8'e kıyasla daha dengeli olmasıyla da tercih edilebilir.