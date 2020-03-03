E-devlet hesabınızı siber saldırganlardan koruyun!

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Yerel yönetimlerce sunulan hizmetlere ve size özel olarak sunulan bilgilere birkaç tık ile ulaşabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizin başkalarının eline geçmesini önlemek ve maddi-manevi zarara uğramamak için e-Devlet Kapısı’nı kullanırken hesabınızın güvenliğine dikkat etmelisiniz.

Güçlü şifre oluşturun

E-devlet sistemi, kişisel pek çok bilgilerinizin bulunduğu bir sistem. Dolayısıyla şifre konusunda hassas olmalısınız. Şifrenizi maksimum uzunlukta, büyük ve küçük harfler ile rakam içeren bir şifre olarak belirleyin. Hobileriniz, doğum tarihiniz, TC Kimlik Numaranız gibi bilgilerden oluşturacağınız şifre, hassas bilgilerinizi korumanız için yetersiz kalacaktır.

Şifrenizi kimseyle paylaşmayın

Şifreniz size özeldir ve kimsenin şifrenizi istemeye hakkı yoktur. Kişisel bilgilerinizin güvenliği için şifrenizi hiçbir koşulda hiç kimseyle paylaşmayın.

Güvenlik sertifikasına dikkat edin

E-Devlet Kapısı erişiminizin güvenli olup olmadığını güvenlik sertifikasından anlayabilirsiniz. Adresin “http” değil “https” ile başlaması ve tarayıcıda kilit resminin belirmesi erişiminizin güvenli olduğunu gösterir.

Yabancı bilgisayarda kullanmayın

E-devlet sisteminde hassas bilgileriniz bulunduğu için ücretsiz Wifi kullanımı olan yerlerde veya yabancı bilgisayarlarda e-devlet hesabınızı kullanmayın. Kullandığınız bilgisayarda da güncel bir virüs programı çalıştığından emin olun.

Şifrenizi kaybederseniz yenileme yapın

E-devlet şifresi PTT şubelerinden ücret karşılığında ediniliyor. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı olarak şifrenizi ücretsiz olarak konsolosluklardan alabilirsiniz. Şifreniz kaybolduğunda şifrenizi yenilemek için PTT şubesine gitmemek için kullanıcı profilinizde cep telefonu bilginizi belirtin. Böylece şifreniz kaybolduğunda şifrenizi yenileyebilirsiniz. sisteme giriş yapmak için e-imza, mobil imza ya da internet bankacılığı seçeneklerinden birini de kullanabilirsiniz.