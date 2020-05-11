Evlerde bütçeler artık dijital olarak yönetiliyor

Koronavirüs salgını sebebiyle artık gündelik işlerin büyük kısmı evlerden yönetilmeye başlandı. Bulut tabanlı yazılımların sunduğu her yerden çalışma avantajı mekana olan bağımlılığı da ortadan kaldırıyor. Mikro Yazılım tarafından geliştirilen bulut tabanlı bir ön muhasebe programı olan MikroX evinizin bütçesini yönetmenize olanak sağlıyor.

Kişiselleştirilebilen kategorilerle ödeme takibi

Kira, aidat, market alışverişi, yol masrafları, doğalgaz, elektrik, su ve cep telefonu gibi düzenli ödemeler, okul masrafları ve giyim gibi yapılan harcamaları MikroX’le takip etmek mümkün. Masraff mobil uygulama entagrasyonu ile fişlerinin yalnızca fotoğrafını çekerek otomatik olarak MikroX’e aktararak zamandan tasarruf edilebiliyor.

MikroX ev bütçenizi nasıl yönetiyor?

Banka dışında tutulan tüm birikimler yazılıma eklenebiliyor, kasa ekleme işlemiyle günlük kazanç ve harcamalardan oluşan bakiyeyi de birkaç tıkla görmek mümkün. Özelleştirilebilen kategorilerle de‘okul masrafları’, ‘mutfak harcamaları’ gibi farklı başlıklarda; nereye, ne kadar harcandığının takibini yapılabiliyor. Kredi kartlarının eklenmesine olanak veren platformda kart ödemeleri de takip edilebiliyor.

Ayrıntılı raporlama ile ne harcadığını bil

Gelir-gider ve nakit akışı kontrolü ve ayrıntılı raporlarıyla aile bütçesinin her detayına ulaşılmasını sağlayan yazılım, sonraki ayın bütçesini bu raporlara göre düzenleme avantajı sunuyor.

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Geçirmekte olduğumuz bu zorlu günlerde finansal süreçler hem işletmeler hem de aileler tarafından daha yoğun olarak takip edilmeye başlandı. Ev ekonomisini yönetmeyi sağlayan ticari yazılımlara da bu dönemde daha çok ihtiyaç duyuluyor. MikroX, detaylı raporlama özellikleriyle hem zamandan hem de aile bütçesinden tasarruf edilebilmesini sağlıyor. Tüm aile üyelerinin kullanıcı olarak eklenmesini sağlayan yazılımımız ile iyi yönetilen bir aile bütçesi oluşturmak mümkün” diyor.