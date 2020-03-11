Gerçekte Olmayan İnsan Görüntüleri Oluşturan Yapay Zeka Geliştirildi!

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Yapay zekanın girmediği alan neredeyse kalmadı sayılır. teknoloji dünyasının son zamanlarda belki de üzerinde en fazla çalıştığı ve hakkında en çok şey merak edilen konularından bir tanesi haline geldi. Eğitim alanında, sağlık alanında, pek çok sektörde, insanların yaptığı işlerde ve hatta günlük yaşantımızda yapay zeka teknolojisi kullanılmaya başlandı. Şimdi de gerçekte olmayan insanların görüntülerini oluşturan bir yapay zeka geliştirildi.

Yapay zeka gerçekte olmayan insan görüntülerini nasıl oluşturuyor?

Japonya'nın Kyoto Üniversitesi içerisinde yer alan bir teknoloji şirketi tarafından yeni bir algoritma yaratıldı. Bu derin öğrenme algoritması sayesinde gerçekte olmayan ancak gerçek insan görünümlü birtakım görseller yaratıldı. Bu görsellerin tıpkı insanlar gibi kendilerine özel saçları, suratları ve kıyafetleri var. Tüm bu gerçek dışı insan görselleri ise bu özel algoritma tarafından üretiliyor. Üstelik oluşturulan bu insan görselleri oldukça gerçekçi.

Söz konusu derin öğrenme algoritmasının oluşturduğu insan figürleri, giydikleri kıyafete ve bu kıyafet modeline göre farklı pozlar verebiliyor. Yapay zeka bu insan modeli görselleri oluştururken arkada beyaz bir arka plan ve gerçekçi bir ışık kullanıyor. Bu da söz konusu fotoğraftaki görüntünün gerçekten bir insan fotoğrafıymış gibi görünmesini sağlıyor.

Buna benzer yapay zeka çalışmaları özellikle dünyadaki nesnelerin sanallarını üretmek amacıyla halihazırda kullanılıyor. Örneğin fotoğraflar sanki el ile çizilmiş gibi karikatürlere dönüştürülebiliyor. Ayrıca daha önce benzer teknolojilerle ünlüler ve politikacıların gerçekte var olmayan bazı görüntüleri de oluşturularak internete sızdırılmış.

Bu teknoloji birçok yönden tartışılabilir olsa da; olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabileceği de bir gerçek. Ancak uygulamada söz konusu yapay zeka teknolojisinin kıyafet üreticileri ve moda sektörü tarafından kullanılması hedefleniyor. Böylece kıyafetlerin satışlarında manken kullanımına gerek kalmayacak.