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    HaberlerTeknoloji Haberleri Google'dan 23 Nisan'a özel yeni doodle!
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    23.04.2020 - 10:15 |

    Google'dan 23 Nisan'a özel yeni doodle!

    Özel günler için doodle hazırlayan Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı ve 23 Nisan için yeni bir doodle hazırladı.

    Google'dan 23 Nisan'a özel yeni doodle!

    Google daha öncelerden de olduğu gibi bu 23 Nisan'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel doodle hazırladı.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı olan bugün, ilk kez 23 Nisan 1921'de kutlandı. 23 Nisan ilk kez kutlandığında isim olarak, 23 Nisan Milli Bayramı olarak adlandırılmıştı. 1935'te ise “Hakimiyet-i Milliye Bayramı” ve 1981’de “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak isimlendirilmişti. 1927 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği kararla birlikte çocuklara hediye edildi.

    Googledan 23 Nisana özel yeni doodle

    Google'ın hazırladığı doodle nedir?

    Google'ın gelenek haline getirdiği doodle, ülkelerin özel günleri, sanatçıları ve benzeri durumlarda arama motoruna yaptığı görsel ve işitsel içeriklerden oluşuyor.

     

    Erol Evgin, İstiklal Marşı'nı okuduUsta sanatçı Erol Evgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı okuyup, sosyal medya hesabından paylaştı.
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