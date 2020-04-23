Google'dan 23 Nisan'a özel yeni doodle!

Google daha öncelerden de olduğu gibi bu 23 Nisan'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel doodle hazırladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı olan bugün, ilk kez 23 Nisan 1921'de kutlandı. 23 Nisan ilk kez kutlandığında isim olarak, 23 Nisan Milli Bayramı olarak adlandırılmıştı. 1935'te ise “Hakimiyet-i Milliye Bayramı” ve 1981’de “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak isimlendirilmişti. 1927 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği kararla birlikte çocuklara hediye edildi.

Google'ın hazırladığı doodle nedir?

Google'ın gelenek haline getirdiği doodle, ülkelerin özel günleri, sanatçıları ve benzeri durumlarda arama motoruna yaptığı görsel ve işitsel içeriklerden oluşuyor.