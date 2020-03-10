Hangi sektörde çalışırsanız çalışın bu teknolojilerle karşılaşacaksınız!

Teknolojinin etkisi iş hayatında karşımıza çıkıyor. Çeşitli teknolojiler, sektörleri farklı şekillerde etkiliyor. Örneğin, giyilebilir teknolojiler sağlık sektörü için geniş uygulama alanlarına sahip. Teknoloji, geleneksel iş yapış şekillerine meydan okuyor.

Nesnelerin interneti

Son yıllarda ortaya çıkan en büyük teknoloji trendlerinden biri de nesnelerin interneti. Pazarlama, reklamcılık, medya veya işletme yönetiminde çalışanlar için IOT, tüketicilerin ürünlerle nasıl etkileşime girdiğiyle ilgili zengin bilgiler sağlayabiliyor. IOT, iş yapış şeklini değiştirdiği gibi iş modellerini de değiştiriyor.

Makine öğrenimi

Makine öğrenimi, veriyi kullanarak kararlar alabilen ve veriyi geliştirebilen algoritmalardan oluşuyor. Örneğin, sosyal medya platformları, sosyal ağınızdakilerle nasıl bağlantı kurduğunuzu anlamak için makine öğreniminden yararlanıyor. Makine öğrenimi, günlük etkileşimleri şekillendirdiği gibi iş yapma şeklini değiştiriyor. Örneğin, Google gibi teknoloji devleri, müşterilerin ihtiyaçlarını daha kolay öngörmelerine ve karşılamalarına yardımcı olmak için etkileşim kurma şeklini yeniden şekillendiriyor.

Sanal gerçeklik (VR)

Sanal gerçeklik teknolojisi, 1950'lerden beri var olan bir teknoloji tamamen sürükleyici dijital deneyimi sunamıyordu. Son dönemlerdeki gelişmeler sayesinde VR teknolojisini daha çok yerde görüyoruz. VR, perakendeden eğitime hemen hemen her sektörde hissedilecektir. Öğrenme için potansiyel olarak yararlı bir araç olan VR, eğitim kurumları tarafından giderek daha fazla kullanılıyor. İlerleyen süreçte satış ve pazarlama çabalarını optimize etmek için tüm şirketler tarafından kullanılabilecektir.

Dokunmatik ticaret

Dokunmatik ticaret, dokunmatik ekran teknolojisini tek tıklamayla alışveriş ile birleştiriyor ve tüketicilerin telefonlarından kolayca ürün satın almalarını sağlıyor. Bu tür satın alımların yalnızca 2020’de satışları yüzde 150 artırması bekliyor.

Bilişsel teknoloji

Makine öğrenimi ve sanal gerçeklikle aynı yönde gelişen bilişsel teknoloji, daha geniş bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Doğal dil işleme (NLP) ve konuşma tanıma teknolojilerini kapsayan bilişsel teknoloji, muhasebe ve analizin belirli yönleri de dahil olmak üzere insan gücü gerektiren birçok görevi otomatikleştirebilir ve optimize edebilir. Bilişsel teknolojilerin geniş bir uygulama yelpazesi olmakla birlikte bu eğilimden en çok etkilenen sektör yazılım sektörü olacaktır.

Son teknoloji trendlerini takip ederek içinde yer almak istediğiniz sektöre karar verebilirsiniz.