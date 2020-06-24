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    HaberlerTeknoloji Haberleri Huawei, dünyanın en yenilikçi 6. şirketi oldu
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    24.06.2020 - 11:35 |

    Huawei, dünyanın en yenilikçi 6. şirketi oldu

    Huawei, ürün portföyünü (akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, akıllı ev cihazları, nesnelerin interneti ve telekomünikasyon altyapısı) hızla geliştirmeye, çok cihazlı ekosistemini genişletmeye ve Huawei AppGallery'i açık, yenilikçi bir uygulama dağıtım platformu olarak büyütmeye devam ediyor. Huawei’nin yenilikçi yaklaşımı sayesinde, Boston Consulting Group’un gerçekleştirdiği "En Yenilikçi Şirketler" araştırmasında 42 sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldı.

    Huawei, dünyanın en yenilikçi 6. şirketi oldu

    Boston Consulting Group (BCG), 2005 yılından bu yana en yenilikçi 50 şirketi ortaya çıkarmak için global inovasyon yöneticilerini araştırıyor. BCG’nin en yeni raporu olan “En Yenilikçi Şirketler 2020: Seri İnovasyon Zorunluluğu”, uzun vadede daha iyi performans gösteren şirketlere odaklanıyor.

    Bu yıl 42 sıra birden yükselen Huawei, sıralamada en çok gelişme gösteren şirket oldu. Huawei listeye ilk kez 2014 yılında 50. sırada girmişti. 2015 ve 2019 yılları arasındaki süreçte Huawei, 46. ve 48. sıralarda yer almıştı.

    Huawei, kullanıcıların aynı ara yüzde farklı birimlerle etkileşime girebildiği çok cihazlı ekosistemini geliştiriyor. Kullanıcılara çok çeşitli hizmetler ve deneyimler sunmak için “1 + 8 + N” stratejisi ile birlikte Huawei, teknolojik yeniliklerin tüm potansiyeline izin verecek ve sektörü iki kilit alanda (mobil birimler ve bulut) öne çıkaracak.

    Huawei, kullanıcılarına daha fazla uygulama sunmak için dünyanın en iyi uygulama geliştirici şirketleri ile iş birliği içerisinde sürekli çalışıyor. Şirket ayrıca, dünya çapında akıllı uygulama deneyimini yaygınlaştırmak, ekosistemi genişletmek ve AppGallery üzerinde ortaklaşa çalışmak için sürekli olarak küresel geliştiricileri işe alıyor.

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