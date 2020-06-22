Kaspersky ve AVL Software and Functions güvenli otonom sürüş kontrol birimi geliştirdi

Araçlarda otomasyon sistemleri seyahat deneyimini ve yol kapasitesini geliştirip sürüşle geçecek süreyi serbest zamana dönüştürerek insanların hayatlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Ancak bu teknolojiye şüpheyle yaklaşanların en büyük endişeleri arasında güvenlik yer alıyor. Kötü niyetli kişilerin arabanın kontrolünü ellerine aldığı birçok vakanın yaşanması, fiziksel güvenliği sağlamak için siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. İşte bu nedenle Kaspersky; teknoloji geliştirme, simülasyon ve test alanlarında dünyanın en büyük bağımsız otomotiv mühendisliği şirketinin bir üyesi olan AVL SFR ile iş birliğine girerek ADAS işlevine sahip araçların güvenliği için çözüm ve hizmet geliştirmeye devam ediyor.

AVL SFR tarafından geliştirilen yeni bir ECU platformunu baz alan ADAS ECU’da iki adet yüksek performanslı SoC işlemci ve bir güvenlik denetleyicisi bulunuyor. Bu birim, kameralara, LIDAR’a ve ilgili diğer bileşenlere bağlanarak birçok özellik sunuyor. Donanım platformu ayrıca Controller Area Network ve otomotive özgü Ethernet standartlarına destek vererek araç içindeki cihazlar arasında güvenli bağlantı sağlıyor.

Daha önce yaşanan birçok vakada saldırganların geliştiricilerin farkında olmadığı kod hatalarından yararlandığı tespit edildi. Modern araçlar çok karmaşık sistemlerden meydana geldiği için tüm bileşenlerin güvenliğini sağlamak çok kolay değil. Bu nedenle bu tür hatalar oluşabiliyor. Ayrıca, bu sistemler düzenli bir şekilde güncellendiğinden bir bileşende yapılan değişikliğin tüm aracın çalışmasını etkilemeyeceğinden emin olmak gerekiyor. KasperskyOS bileşenleri birbirinden ayırarak istenmeyen karışıklıkların yaşanmasını önlüyor. Tüm elektronik bileşenler arasındaki etkileşimler Kaspersky OS içindeki Kaspersky Security System tarafından kontrol ediliyor. Bu sistem tüm süreçlerin yanı sıra işletim sistemi ile bileşenler arasındaki iletişimi de izliyor.

Otomotiv yazılımı mimarileri için ortak standartlar belirlemeyi hedefleyen AUTOSAR’a dahil olan Kaspersky ayrıca Kaspersky Automotive Adaptive Platform adlı bir yazılım geliştirme kiti hazırladı. AVL SFR bu yazılım geliştirme kiti ile otomatik ve hatta sürücüsüz araçlar için uygulamalar geliştirebiliyor. Bunlar arasında otomatik sürüş özellikleri, güvenlik sistemi denetleyicisi ve durum takibi gibi uygulamalar yer alıyor. Bu kit ayrıca AUTOSAR Adaptive gereksinimlerine uygun ve değişikliğe gerek duymadan KasperskyOS ile çalışabilen başka yazılımların da geliştirilmesine olanak sağlıyor. Kaspersky Automotive Adaptive Platform kullanıma hazır hale geldi ve AVL SFR kendi otomatik sürüş uygulamasını çeşitli otomobil şirketlerine sunmaya başladı.

KasperskyOS İş Birimi Müdürü Grigory Sizov, “Kısmi kontrollü otonom araçlarda sürücünün, yolcuların ve yayaların güvenliğini sağlamak çok önemli. Aracın yazılımında açıklar olsa bile KasperksyOS işletim sistemi bunlardan yararlanmak isteyenleri engelleyerek zararı önlüyor. AVL SFR ile iş birliği yaparak birlikte geliştirdiğimiz otonom sürüş kontrol birimi gerçekten heyecan verici. Güvenliği ve emniyeti birleştiren bir sistem geliştirdiğimiz için gurur duyuyoruz.” dedi.

AVL SFR Emniyet ve Güvenlik Ürün Segmenti Müdürü Dirk Geyer ise şunları söyledi: “ADAS ECU gibi bağlantılı ve yüksek performanslı kontrol birimlerinin karmaşık ve gelişmiş işlevleri, işletim sistemi düzeyindeki bütünsel bir güvenlik temeliyle koruma altına alınmalı. Otomotiv sektörüne yönelik KasperskyOS tam da bu şekilde tasarlanmış. Bu işletim sistemi, tüm bu kontrol sistemleri için güvenlik, gizlilik ve güvenilirlik sunuyor.”

AVL SFR, ADAS ECU’yu sundu. Ürün, OEM’ler ve birinci sınıf tedarikçilerin prototip projeleri için hazır durumda.