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    HaberlerTeknoloji Haberleri Koronavirüs sanal marketlere ilgiyi yüzde 251 artırdı
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    12.05.2020 - 11:08 |

    Koronavirüs sanal marketlere ilgiyi yüzde 251 artırdı

    Koronavirüs günlerinde alışverişlerini markete gitmek yerine evden yapmayı tercih eden tüketiciler e-ticaret sitelerine akın etti. We Are Social raporuna göre, dünya genelinde sanal marketlerin trafiği yüzde 251 arttı. Deloitte’un raporuna göre ise Türkiye’de video konferans ve uzaktan eğitim sistemlerinde yaklaşık 15 kat büyüme gerçekleşti.

    Koronavirüs sanal marketlere ilgiyi yüzde 251 artırdı

    Koronavirüs sebebiyle tüketicilerin sosyal mesafeyi koruma amacıyla alışveriş yapmak için dışarı çıkmayı daha az tercih etmesi online alışveriş sitelerindeki trafiği artırdı. Hootsuite firmasının yayınlamış olduğu “We Are Social” raporuna göre, Ocak-Nisan döneminde internet üzerinden gıda ürünleri odaklı alışverişe yoğun ilgi gösterildi.

    Turizm sitelerinin trafiği yüzde 72 azaldı

    We Are Social raporuna göre, koronavirüs sürecinde birçok kişinin market alışverişini mümkün oldukça dışarı çıkmadan yapmaya özen göstermesi, sanal market trafiğinin yüzde 251 artmasını sağladı. Bu süreçte turizm sitelerinin trafiği ise yüzde 72 azaldı.

    Skype, Zoom ve EBA kullanımı 15 kat arttı

    Deloitte’un “Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri” raporuna göre, Skype, Zoom ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi video konferans ve uzaktan eğitim programlarının kullanımı yaklaşık 15 kat arttı. Raporda, evde daha fazla vakit geçirmeyi planlayan tüketicilerin örgü ve el işi gibi hobi sitelerine yüksek ilgi gösterdiği belirtildi. Evde kaldığımız şu günlerde en çok sinema, kültür sanat faaliyetleri gerçekleştiren organizayonlar ile sanat ve eğlence etkinlikleri düzenleyen şirketler olumsuz yönde etkilendi. Ayrıca ulaşım hizmetlerine, mücevher ve takı ürünlerine talep ciddi oranda azaldı.

    Dijital pazarlamaya yatırım yapan kazanıyor

    Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su Gökhan Bülbül, “Bu dönemde gerek yaşam döngümüzde gerek dijital alışkanlıklarımızda farklılıklar yaşıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyma zorunluluğu ve mağazaların büyük ölçüde kapanması, alışverişleri e-ticaret kanalına yönlendirdi. Web sitelerinin yüklenme hızı, kullanıcı dostu olması, arama kelimelerinin optimizasyonu daha da önem kazandı. Evden çalıştığımız şu günlerde dijital pazarlama yatırım yapan şirketlerin yaptıkları yatırımın karşılığını fazlasıyla aldıklarını gözlemliyoruz.” dedi.

    Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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