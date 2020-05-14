Koronavirüs yapay zeka ile kontrol altına alınacak

İnsan sağlığını tehdit eden koronavirüs nedeniyle alınan karantina önlemleri yavaş yavaş esnetiliyor ve artık normal hayatımıza dönmeye başlıyoruz. Açıklanan normalleşme takvimi kapsamında ulaşım sınırlamaları, sosyal alanların sınırlanması gibi kısıtlamaların kaldırılması planlanan günler açıklandı. Buna göre 11 Mayıs tarihinden itibaren AVM’ler ve restoran, kafe, pastane gibi iş yerleri tekrar faaliyete geçti. Ancak bu süreçte hayatımıza giren sosyal mesafe ya da maske kullanımı gibi kavramlar hala geçerliliğini koruyor ve hatta her zamankinden daha çok önem arz ediyor. Son teknoloji yazılımlarını kameralara entegre ederek çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Ayvos, koronavirüsün yayılmasını önlemek için geçerli olan bu kuralların doğru şekilde uygulandığından emin olunmasını sağlıyor. Şirket, AVM’ler, restoranlar, kafe ve pastane gibi sosyal mesafe ihlallerinin yaşanabileceği alanlardaki kameralara yazılımlarını entegre edip gerekli alanların yapay zeka ile taranmasını sağlayarak ihlal yaşandığında gerekli birimlere uyarı iletebiliyor. Aynı zamanda görüntü işleme teknolojisiyle yüz analizi yaparak kişinin maske takıp takmadığını anonim olarak raporlayabilen şirketin yazılımları, aynı kişinin birden fazla kameradan geçişini takip ederek de konum odaklı bildirimler oluşturabiliyor.

Yapay zeka maske ve sosyal mesafe takibi yapacak

Ayvos’un geliştirdiği yazılım halihazırda kurulu kameralarla uyumlu çalışarak birçok alanda koronavirüsün yayılmasını engelleyecek önlemlere katkıda bulunabiliyor. AVM’ler ve restoranlardaki yoğunluğu göz önüne alarak geliştirilen yazılımlarının her alanda kullanılabileceğini belirten Eray Hangül, “Toplum açısından tehlike arz eden her yere yazılımımızı entegre ederek alarmlar oluşturabiliyoruz. Yazılımımızla kameralardan aldığımız görüntüleri analiz ederek metro, otobüs, market, iş yeri gibi birçok bölgede koronavirüs önlemlerini artırıyoruz. Alınan görüntüler anonim olarak işlenerek kişinin maske takıp takmadığı ya da sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı belirlenebiliyor. Tüm bunlara ek olarak kişinin hareketini takip ederek yer değiştirse bile son konumunu belirleyebiliyoruz” dedi.

Salgının yayılmasının önüne geçecek çözümler

Ayvos’un yazılımı ayrıca koronavirüs ile mücadelede diğer bir önemli nokta olan ateş ölçümünü de termal kameralar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Şirket termal kameralardan topladığı verilerle 6 metre gibi geniş bir mesafeden temassız olarak ateş ölçümü yapabiliyor. Yazılım, ölçüm sonucunun eşik değerinden fazla olması halinde kişilerin yüz görüntülerini gerekli birimlere ileterek önlem alınmasını sağlıyor. Yine aynı sistem üzerinden kurumlarda veya özel iş yerlerinde temassız ateş ölçümü yaparak yüz tanıma ile tekil ölçümler raporlayabiliyor. Son olarak ise yazılım, bugünlerde sağlığımız için çok önemli olan dezenfektan kullanımının kontrolü için kameralardan elde edilen görüntülerle dezenfektan kullanım sıklığını belirleyebiliyor ya da yüzü gören kameralardan kişinin dezenfektan kullanıp kullanmadığını tespit edebiliyor.

Sonuç olarak Ayvos'un yazılımları;