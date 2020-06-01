LG’den Miele’ye robot süpürge patenti

G ve Miele & Cie. KG (Miele) robot elektrikli süpürge teknolojilerini kapsayan uzun vadeli bir patent lisans anlaşması imzaladılar. Anlaşma gereği Miele, LG’nin Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen patentli teknolojileri kullanarak robot elektrikli süpürgeler üretip satabilecek. Dünya çapında robot elektrikli süpürgelerle ilgili 700'den fazla kayıtlı patente sahip olan LG, bu özelliği ile dünyadaki en gelişmiş ve ödüllü robot elektrikli süpürge markalarından biri olarak biliniyor.

Lisans sözleşmesi, robot süpürgelerin şarj olmak için yerleştirme istasyonlarına doğru yönelmelerini sağlayan LG patentli indüksiyon sinyali kılavuzunun ve kızılötesi kaynaklı sinyallerin kullanımını içeriyor. Ayrıca, Miele’ye patenti verilen konular arasında, süpürgenin toz toplama ve emiş gücüyle ilgili parçalar bulunuyor.

LG’nin Fikri Mülkiyet Merkezi Başkan Yardımcısı Jeon Saeng-gyu konuyla ilgili, “LG’nin ev aletlerine yatırım yapma konusunda kayda değer bir geçmişi var. Büyük markalarla yapılan patent anlaşmaları daha fazla tüketicinin endüstrinin kolektif inovasyonundan faydalanmasını sağlıyor” dedi.