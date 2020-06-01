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    HaberlerTeknoloji Haberleri Mayıs güncellemesi ile bu özellikler Windows 10'da tarih olacak!
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    01.06.2020 - 12:01 |

    Mayıs güncellemesi ile bu özellikler Windows 10'da tarih olacak!

    Windows 10'un Mayıs 2020 güncellemesi, işletim sistemindeki bazı işlevleri ortadan kaldıracak. Yeni güncelleme ile hayatımızdan çıkacak Windows 10 özellikleri neler?

    Mayıs güncellemesi ile bu özellikler Windows 10'da tarih olacak!

    Microsoft'un sürekli güncel tuttuğu işletim sistemi olan Windows 10, zaman zaman aldığı yeni gğncellemelerle birlikte yeni özellikler eklerken, kullanılmayan özellikleri de işletim sisteminden çıkarıyor. Windows 10'a gelmesi planlanan yeni Mayıs 2020 güncellemesinde hangi özellikler sistemden çıkarılacak? Bu sorunun cevabı burada...

    Windows 10'un Mayıs 2020 güncellemesi Cortana'da önemli değişiklikler yapacak. Dijital asistanda gördüğümüz bazı özellikler ortadan kalkıyor. Bu özellikler; müzik, internete bağlı ev ve diğer tüm Microsoft için olmayan yetenekleri kapsıyor.

    Tüm bunların haricinde, Windows 10'u USB bellek üstünden kullanmaya izin veren Windows To Go özelliği de yeni güncelleme ile birlikte tarih olacak. Bu özelliğin güncellemeleri Mayıs 2019 itibariyle durdurulmuştu.

    Windows 10'da kullanılmaya devam edecek özellikler arasında ise, Dinamik Diskler, Companion Device Framework ve Microsoft Edge'in eski Chromium olmayan sürümü de bulunuyor.

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