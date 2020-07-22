Msvcr100.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Kurulan bazı programlar kurulum sonrası çalıştırılır iken msvcr100.dll bilgisayarınızda eksik veya hatalı olduğu için çalıştırılmadı hatası oluşmaktadır. Bu hataların nedeni ilgili dosyaların bozulmasından kaynaklanmaktadır.



Msvcr100.dll hatası Çözümü Nedir?



Dosya uzantıları arasında bulunan .dll dosyaları Dynamic Link Library dosyaları olarak bilinmektedir. Dll dosya uzantılarında pek çok hata ile karşılaşılır. Çok sık karşılaşılan msvcr100.dll hatası ise dosyanın bozulmasından kaynaklanır ve çözümü de oldukça basittir. Hatanın verilmesinden itibaren msvcr100.dll dosyasının onarılması veya değiştirilmesi gerekmektedir. Bilgisayar kullanıcıları .dll dosyalarını indirirken bazı yerlerde yanlışlıklar yapmaktadır. Bu nedenle msvcr100.dll hatası oluşmaktadır. İşletim sistemi 32 BİT ise indirme sırasındaki dll dosyasının 32 BİT, İşletim sistemi 64 BİT ise indirilen dll dosyasının 64 BİT olarak indirildiğinden mutlaka emin olmanız gerekir.



Sorunu Gidermek İçin Öneriler



Sık karşılaşılan msvcr100.dll hatası için çözüm yolu oldukça basittir. Fakat işletim sisteminizin 64 BİT mi yoksa 32 BiT mi olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Yapılacak ilk işlem indirilen ve hata alınan dll dosyasının Winrar yardımı ile sıkıştırılmış durumdan çıkarılıp açılmalıdır. Klasör içerisinde bulunan dll dosyası kopyalanmalıdır. Kopyalanan dll dosyası işletim sisteminin 32 BİT veya 64 BİT olması durumuna göre farklı yerlere yüklenir.



- İşletim sistemi 32 BİT ise kopyalanan dosya C:\Windows\System32 klasörüne yüklenmelidir.

- İşletim sistemi 64 BİT ise kopyalanan dll dosyası C:\Windows\SysWOW64 klasörüne ve C:\Windows\System32 klasörüne yüklenmelidir. Bu klasör C sürücüsünün içerisinde yer almaktadır. Bu işlemler sonrasında dosyanın zaten var olduğuna dair bir uyarı karşımıza çıkmaktadır. Böyle durumlarda bilgisayardaki dll dosyasının değiştirilmesini isteyerek üzerine yükleme yapabilirsiniz.