14.07.2020 - 13:19 |
Nvidia RTX 3080 Ti ile ilgili yeni iddia ortaya çıktı!
Nvidia tarafından bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen RTX 3000 serisinin en güçlü kartı olan RTX 3080 Ti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Oyunseverlerin ve teknolojiseverlerin merakla beklediği Nvidia RTX 3000 serisi ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Ortaya çıkanlara göre RTX 3080 Ti, beklenenden çok daha küçük bir ekran kartı olacak.
Twitter kullanıcısı KatCorgi tarafından ortaya atılan iddiaya göre, RTX 3080 Ti 627 milimetrekarelik yüzey alanına sahip olacak. Yani RTX 2080 Ti'dan çok daha küçük bir kart olacak. Nvidia RTX 2080 Ti, 754 milimetrekarelik bir yüzey alanına sahip.
Tüm bunların dışında, 320W TDP değerine sahip olacak, 12 GB GDDR6 belleklere ve 382 bit değerine sahip olacak. 672 GB/s hız aktarımı ile birlikte gelecek.
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