PlayStation 5'in Türkiye fiyatı sızdırıldı mı?

Oyunseverler tarafından merakla beklenen iki oyun konsolundan biri olan Sony PlayStation 5'in fiyatı hakkında bir sürü dedikodu mevcut. İddialarda, ürünün Avrupa ve Birleşik Krallık fiyatları arasında uçurumlar görülürken, Blu-Ray'li ve dijital sürümleri arasında da fark olacak.

İddialara göre yurt dışında 399 dolardan, 500 dolara kadar değişen fiyat etiketine sahip olacak. Türkiye'den gelen iddialara göre ise 8 bin liradan satışa sunulacak. Bunların hepsi iddia olduğu için ciddiye almamak gerekiyor. Konsolun görsellerini bile geçtiğimiz ay duymuşken ve hala bilinmeyen pek çok özellik varken, bu tarz fiyat iddiaları pek fazla gerçeği yansıtmıyor. Sony zaten konsolun fiyatlarını tüm dünya genelinde yakın bir tarihte açıklayacak. O güne kadar hepimiz merakla bekliyoruz.