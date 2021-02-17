Pop-Up Nedir, Ne İşe Yarar? Pop-Up Bildirimleri Kapatılabilir Mi?

Pop-up, izinsiz olarak kullanıcıların önüne çıkarılan reklam ekranlarıdır.

Pop-up Nedir? Ne İşe Yarar?

İnternet ortamı gün geçtikçe gelişme gösteriyor. İnternet üzerinden her şeye kolay bir şekilde ulaşılabildiği için, internet kullanmayan insan kalmadı. Herkes evinde veya telefonunda internet sitelerine giriş yapıyor. İnternet siteleri hakkında birçok bilgi bulunuyor. Her konu hakkında farklı internet siteleri mevcuttur. İnternet siteleri olan kişiler, para kazanmak için sitelerine reklamlar alabiliyor. Bu sayede sitesi üzerinden kazanç sağlıyor. Fakat siteyi ziyaret eden ziyaretçiler bazı durumlarda çok sorun yaşayabiliyor. Özellikle site içerisinde aniden ekrana çıkan reklamlar, birçok kişinin rahatsız olmasına neden oluyor.

Site içerisinde ekrana gelen reklamlar, Pop-up olarak adlandırılıyor. Pop-up aniden ziyaretçilerin önüne çıkan reklam ekranlarına verilen isimdir. Bu durumun kaldırılıp kaldırılamayacağı internet kullanıcıları tarafından çok merak ediliyor. İnternet sitelerinde gezinti yaparken ekrana gelen reklamlar, kişilerin çok rahatsız olmasına neden oluyor.

Pop-up Bildirimleri Kapatılabilir mi?

İnternet sitelerine giriş yapabilmek için herhangi bir internet tarayıcısı kullanmak gerekir. Hangi tarayıcı olursa olsun hepsinde pop-up bildirim ayarları bulunur. Bu bildirim ayarları kişiye özel olarak ayarlanabiliyor. Eğer reklam görmek istemiyorsanız, pop-up ayarlarını yaparak bu reklamları devre dışı bırakabilir ve daha iyi bir şekilde internet sitelerinde dolaşabilirsiniz. İnternet tarayıcıları bu engellemeyi sizlere sunuyor. İsteyen kişiler pop-up ayarlarından engellemeyi aktif ederek, reklam çıkmasının önüne geçebiliyor. Bu ayarlarla kişiler internet sitelerinde daha keyifli zaman geçirebiliyor.