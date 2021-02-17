Regülatör Nedir? Araçlarda Regülatör Ne İşe Yarar?

Regülatör dilimize Fransızcadan giren bir kelimedir. Türkçe karşılığı ayarlayıcı olan kelime daha çok elektrikli aletlerde voltajı dengelemek amacıyla kullanılır.

Regülatör Nedir?

Regülatör düzenleyici anlamını taşımaktadır. Regülatör genellikle elektrik voltajının düzenlenerek dengelenmeyi sağlayabilmek için kullanılmaktadır. Farklı aletlerde gelen dalgalı elektriğin dengelenerek cihaza geçmesi amaçlanmaktadır. Regülatör aracılığıyla gerilim üzerindeki dalgalanma ayarlanarak verimli hale getirilmektedir. Farklı sebeplere bağlı olarak elektrik akımında yükselme, düşme gibi dalgalanmaların yaratacağı hasarlardan korunmayı da sağlamaktadır.

Araçlarda Regülatör Ne İşe Yarar?

Birçok alanda kullanılan regülatör araçlarda da kullanılmaktadır. Regülatör araçlarda da bir dengeleyici olarak kullanılmaktadır. Buradaki görevi basıncı dengelemek ve ayarlamaktır. Araçlar için hayati önem taşıyan bir parçadır. Regülatör arızası oluştuğunda basınç düşük olarak algılanır ve araçta benzine geçme problemi oluşabilir. Araçlarda bulunan regülatörün arızalanması durumunda rölanti tutmama, stop etme hatta LPG beyin donması yaşanabilmektedir.

Araçlarda kullanılan regülatörün görevi LPG'yi ısıtarak buharlaştırmaktır. Bu nedenle regülatör birçok kişi tarafından buharlaştırıcı adı ile de bilinmektedir. Tanktan gelen sıvı haldeki LPG, regülatör aracılığı ile motor suyunun sıcaklığı kullanılarak buharlaştırılır. Aynı zamanda gazın basınç oranını da doğru şekilde ayarlar ve dengeler. Regülatör buharlaşan LPG gazını enjektörlere veya karbüratöre göndermektedir.

Regülatör Bakımı



Araçlar için oldukça önemli olan regülatör bakım gerektirmez. Fakat regülatörün ömrünü uzatmak için bazı tedbirler alınabilmektedir. Antifiriz kullanımı motor için önemli olduğu kadar regülatör içinde önemlidir. Antifiriz kullanarak regülatörde oluşacak kireçlenmeleri önlemek mümkündür. Ayrıca gaz kesici valf filtreyi düzenli olarak değiştirerek kirlerin regülatöre ulaşması engellenmelidir.